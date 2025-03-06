Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.ANKARA (İGFA) - Piyasaların gözlerinin çevrdiliği Merkez Bankası'ndan faiz oranıyla ilgili açıklama geldi.
Merkez Bankası, 6 Mart 2025 tarihli Para Politikası Kurulu kararını açıkladı.
Yılın ikinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.
PPK, söz konusu rakamlar dolayısıyla enflasyon beklentilerinin iyileşme eğilimi sergilediği kaydetti.
Kaynak: İGF