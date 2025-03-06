Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.ANKARA (İGFA) - Piyasaların gözlerinin çevrdiliği Merkez Bankası'ndan faiz oranıyla ilgili açıklama geldi.

Merkez Bankası, 6 Mart 2025 tarihli Para Politikası Kurulu kararını açıkladı.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1897603651486511537

Yılın ikinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.

PPK, söz konusu rakamlar dolayısıyla enflasyon beklentilerinin iyileşme eğilimi sergilediği kaydetti.