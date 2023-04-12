Merkezefendi’nin ve Denizli’nin yerel üreticilerini bir araya getiren ‘Merkez Çarşısı’nın girişimci kadınlarına, Merkezefendi Belediyesi tarafından ürün fotoğraflama eğitimi verildi.

Merkezefendi Belediyesi’nin öncülüğünde Good4trust iş birliği ile ‘Merkez Çarşısı’nın yerel üreticileri, Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi’nde kurulan Fotoğraf Atölyesi’nde bir araya geldi. ‘Merkez Çarşısı’na dahil olan kadın üreticilerin katıldığı Ürün Fotoğraflama Atölyesi’nde uygulamalı bir şekilde eğitim gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından girişimci kadınlara ev ortamında cep telefonlarıyla çadır çekim tekniği, ürün fotoğraflama ve ürün açıklama teknikleri konusunda bilgiler verildi. Merkezefendi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime 35 girişimci kadın katılım sağladı.

Merkezefendi’den ve Denizli’den yerel üreticilerin dahil olduğu ‘Merkez Çarşısı’nda şu anda 100 farklı üreticinin 9 ayrı kategoride 400’den fazla ürünü yer alıyor. Üretici olarak Merkez Çarşısı’nda yer almak isteyenler [email protected] adresine e-posta atabilir. 0850 885 08 62 numaralı telefondan 08.00-17.00 saatleri içerisinde bilgi alabilecek.