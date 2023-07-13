Merkez bankasının yüzde 20 faiz artışı ve asgari ücretin yükselmesinden sonra Diyarbakır’da inşaat sektörü temsilcileri ev fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Merkez bankasının faiz artışı ve asgari ücretin yükselmesinden sonra konut ve inşaat alanında yüzde 15 ile 20 arasında yükseliş meydana geldi. Ev sahiplerinin kendi kafalarına göre daire fiyatlarını yükseltmesi serbest piyasaya dönüp, ev fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Diyarbakır Turyap temsilcisi Mehmet Çetin, artan faiz ve asgari ücretten sonra Diyarbakır’da yükselen kira konutları ile ilgili konuştu. Asgari ücretin üstünde seyreden kira fiyatlarının ve ev sahiplerinin kendi kafalarına göre kira ve konut satışlarını yapması, bundan dolayı serbest piyasaya döndüğünün söyleyen Mehmet Çetin, devletin ciddi anlamda denetim yapması gerektiğini söyledi. Çetin, "Bu yükselişlerin her şeye yansıdığı gibi inşaat ve gayrimenkul sektörüne de yansıdı. İnşaat sektöründe girdilerin yüksek olmasıyla birlikte, gayrimenkulde de yüzde 10 ile 15 artmasında artışa neden oldu. Bu da serbest piyasada insanların kendileri karar verip kendi kafalarına göre fiyatların artmasına sebep oluyorlar. Bugün bir milyon olan bir dairenin bizim elimizde olması ve diğer haftalar aradığımızda ev sahibi bir milyon 100 bin yapmış. Herkes kendi kafasına göre kendi fiyatını belirliyor. Eğer bunun önüne geçmemiz gerekiyor ise devletimiz ciddi anlamda denetim yapması lazım" dedi.

Diyarbakır’da ev sahiplerinin dolar, altın ve asgari ücretten sonra kira fiyatlarını da yükselttiğini de söyleyen Çetin, “Kiralara da şuanda fahiş fiyatlar getirildi. 15, 20 bin isteyen daire sahipleri oluyor eski kiracılarını çıkarıyorlar insanlar mağdur oluyor, bir an evvel bunun önüne geçmek gerekiyor. Şuanda Diyarbakır genelinde dairelerde yüzde 20 ile 25 artış söz konusu, buda inşaatlarda çimento, demir fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bizim portföyümüzde 300’e yakın dairemiz var, biz daire sahiplerini aradığımızda yüzde 20’si dolar, altının ve asgari ücretin yükselmesinden dolayı onlarda fiyatlarını yükseltiyor" şeklinde konuştu.