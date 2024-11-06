1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Nevşehir ilinde yapılan Bayanlar ve Erkekler Türkiye Süper ligi 1. Etabı tamamlandı. Merit Grup Real Mardin Bayan takımı oynadı maçlardan 4 galibiyet alarak play-off lara göz kırptı. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Merit Grup Real Mardin Erkek takımı ise 2 galibiyet alarak play-off ları zorlayacağının sinyalini verdi. Kulübün Antrenörü İzzettin Atasever yaptığı aciklamada ; bu sene Süper Lig hem bayanlarda hem erkeklerde süper bir kaliteye sahne aldığını söyledi. Uzun yıllar Türkiye'de böylesine üst düzey oyuncular boy göstermedigine sağır oldugunu ifade eden Atasever, "Çok kaliteli sporcular ülkemizde olması Türk Masa Tenisinin gelişimi ve ilerlemesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum, dedi.

Çinli, Rus, Mısırlı, Iraklı ve birçok değişik ülkelerden ülkemizde oynamasi çok önemli olduğunu kaydeden Atasever," Bizim sporcularımızla oynaması üst düzey sporcuların Türkiye'de oynamak istemesine vesile olacaktır. Bayanlarda Merit Grup Real Mardin takımımızda hedefimiz playoflara kalıp dörtlü finallere gidecek.Çok kaliteli ve üst düzey sporcularından kurulu bir takımımız var ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Erkeklerde hedefimiz play-off grubuna kalıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bu süreçte her türlü desteğini aldığımız maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda duran, Mardin Masa Tenisi sporunun Elit seviyeye getirmemezi sağlayan Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanımız sn Zafer Karataş'a ve yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanı Zafer Karataş ise, "Takım, sporcu ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Zor maçlar oynadılar. Harika oyunlar ortaya koydular.Süper ligde oynamak bizim için övünç kaynağıdır. Sporcularımıza ve Teknik ekibimize güveniyor ve sonuna kadar arkalarında duracağız. Dünyanın iyi sporcuları Türkiye'ye geldi bizde onlarla mücadele ediyoruz. Bizimde çok kaliteli transferlerimiz oldu ve zirveyi zorlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Milli Takım oyuncusu Valeriia Shcerbatykh , Moldova Milli Takım oyuncusu Alexandra Chiiriacova, Milli sporcumuz Yağmur Şevval Karaca, Simge Devrim İnal kurulu bir takımımız var, hem kaliteli hemde üst düzey bir oyuncu grubundan oluşuyor. Erkeklerde İran Milli Takım oyuncusu Arman Haji, Irak Milli Takım oyuncusu Omar Ayad, Mısır Milli Takım oyuncusu Karim Eleraky, İbrahim Kalkan ve Ahmet özterlemez gibi üst düzey bir kadro kurduk.Kurduğumuz bu kadrolarla Mardin'imizi en üst düzeyde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Mardin'in tanıtımı açısından çok önemli işlere imza attığımızı düşünüyorum. Merit Grup Real Mardin Spor Kulübünü Türkiye de ve Dünya'da bir marka haline getirmek adına birkaç girişimimiz oldu. Türkiye'nin en büyük markalarından Maçkolik ve Azerinon firmalarını sponsor olarak Kulübümüze kazandırdık. Hedefimiz Masa tenisinde Dünya markası olmak. Bizlere bu süreçte destek olan Mardin Gençlik ve Spor il Müdürü Beytullah Birlik beye teşekkür etmek istiyorum. Yönetim Kurulumuza teşekkür ederim. Mardin Masa Tenisi her yerde sloganıyla çıktığımız bu yolda bütün sporcularımıza ve Teknik Ekibimize başarılar diliyorum"açıklamalarında bulundu.