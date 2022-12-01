Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda muhteşem bir konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda muhteşem bir konser verdi.

Koro Şefi Altan Göl’ün yönettiği konserin birinci bölümünde THM bölümü koro ve solistlerinin seslendirdiği türküler, izleyiciden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu, farklı yörelerden seslendirdikleri türkülerle izleyicilerden büyük alkış topladı.

Gecenin sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı. Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve THM Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, sanatçılar ile koro şefine çiçek ve plaket takdim etti.