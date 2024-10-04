A Milli Futbolcu Merih Demiral’ın "Bozkurt" selamı verdiği heykelini diktiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Demiral teşekkür ederek onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası “Bozkurt” işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası, Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tuttu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, heykelini dikeceğini söz verdiği Merih Demiral heykeli, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa dikildi. Ünlü futbolcunun bozkurt selamı veren heykeli törenle açıldı.

“Heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan A Milli Futbolcu Merih Demiral, “Kıymetli Bolu halkı ve Sayın Başkanım Tanju Özcan, kalbi ay yıldız için atan vatandaşlarımızın bir temsili olan heykel benim için hem büyük bir onur hem de güzel ülkemin bir parçası olmanın verdiği gururun en somut ifadesidir. Yansıttığı Türklük değerlerinin sonsuza kadar yaşaması umuduyla. Teşekkürlerimle" ifadelerine yer verdi.