Atalanta’da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya en Brezilyalı yıldız Neymar’ın da katıldığını duyurdu.

Atalanta’da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya en Brezilyalı yıldız Neymar’ın da katıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına en son Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı yıldızı Neymarda destek verdi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından, "O da kampanyamızla depremzedelere katkıda bulunmak istiyor. Neymar Jr imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz!

Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye’deki depremzedelere yardım için için bağışlanacak" dedi.