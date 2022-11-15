Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

Edirne’de Meriç Nehri’nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan ve Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nden de geçen Meriç Nehri’nin kum ocakları mevkiinde erkek cesedi gören piknikçi vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından zodyak botla nehirden çıkarılan ceset, jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.