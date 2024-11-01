Aliağa Petkimspor’un oyun kurucusu Meriç Kuntker, İzmir ekibiyle ilk olarak Avrupa kupalarında başarılar yakalayıp daha sonra da bir Euroleague takımına transfer olmayı çok istediğini ifade etti.

Aliağa Petkimspor’un 21 yaşındaki oyuncusu Murat Meriç Kuntker, kulüp kanalında açıklamalarda bulundu. Babası sayesinde basketbola başladığını dile getiren Kuntker, "Daha sonra bu hikayeye annem de dahil oldu. Babam basketbol antrenörüydü. Zaten spor okulu vardı ve onun çalışmaları oluyordu. Ben de onunla birlikte gidiyordum. Bu şekilde orada kendi kendime başladım. Sonra da devamı geldi" dedi.

"Annem ve babam örnek aldığım kişiler"

Kendisine örnek aldığı kişilerin anne ve babası olduğunu söyleyen Murat Meriç Kuntker, "Anne ve babam, hayatım boyunca hep bana gitmem gereken yeri, yapmam gereken doğruları, yapmamam gereken yanlışları anlattılar ve hiçbir zaman da yanılmadılar bu konuda. Bu yüzden örnek aldığım kişiler olarak kesinlikle onları söyleyebilirim" dedi.

Müsabakalardan önceki ritüellerini anlatan Kuntker, "Maçları hazırlanırken çok spesifik böyle bir detayım yok. Müzik dinliyorum. Müzikler de öyle çok hareketli olmuyor. Kafa dağıtmak için yapıyorum. Maçın stresinden uzaklaşmak için takım arkadaşlarımla da sohbet ediyorum. Bu bana iyi geliyor" diye konuştu.

"Euroleague’e transfer olmak istiyorum"

Hedeflerini de anlatan Murat Meriç Kuntker, "İlk önce Aliağa Petkimspor formasıyla Avrupa kupalarında başarılar yakalayıp ondan sonra bir Euroleague takımına transfer olmayı çok isterim. Milli takımın da bir parçası olmak harika olurdu" diye konuştu.

Maç ve antrenmanın olmadığı süreçteki zamanlarından da bahseden Kuntker, "Basketbol dışında çok hareketli bir hayatım yok arada arkadaşlarımla dışarı çıkıp kahve içmeye giderim, arada da onlar bana maç izlemeye gelirler. Değişik aktivitelerde bulunmaya çalışıyoruz. Onun dışında genelde evde diziler, filmler izliyorum" dedi.

"Takımın kimyası çok iyi"

Takımdaki duruma da değinen Murat Meriç Kuntker, "Çok güzel bir hava yakaladık. Herkes çok tatlı, yeni yeni karakterler yeni arkadaşlıklar, yeni abi kardeş ilişkileri ve takımın kimyası bence gayet iyi. Herkes birbiriyle iyi geçiniyor. Herkes birbirini tabii ki tolere edebiliyor bazı durumlarda. Bence bu çok önemli bir şey. Takımda bunu yakalamak çok basit olmuyor. Çünkü yedi yabancı oyuncumuz var. Bu çok önemli bence. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Aliağa çok güçlü taraftarlara sahip. Daha öncesinde tecrübem var ve bu sene de sizinle birlikte hedefe gidelim" diyerek sözlerini noktaladı.