Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2019 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden merhum öğretmen Mücahit Doğan için en son görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı. Merhum Doğan’ın eşini de ağırlayan okul yönetimi acılı aileye bir de müjde verdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2019 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden merhum öğretmen Mücahit Doğan için en son görev yaptığı okulda öğretmen arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı. Merhum Doğan’ın eşini de ağırlayan okul yönetimi acılı aileye bir de müjde verdi.

Nazilli’de 2019 yılında ani kalp durması ve beyne uzun süre oksijen gitmemesi nedeniyle 4 yıl yatağa bağımlı yaşadıktan sonra geçtiğimiz Ağustos ayında hayata gözlerini yuman Beden Eğitimi Öğretmeni Mücahit Doğan için lokma hayrı yapıldı. Merhum öğretmenin en son görev yaptığı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar’ın ev sahipliğindeki hayra başta Mücahit Doğan’ın eşi Burcu Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenlerin katkılarıyla yapılan hayırdan almak için öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

“Çok teşekkür ederim”

Okul yönetiminin duyarlı davranışı nedeniyle duygulanan Doğan’ın eşi Burcu Doğan: “Eşim için kıymetli arkadaşları mübarek kandil gününde lokma hayrı düzenlediler. Allah hayırlarını kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun” dedi.

“İsmini okulda yaşatacağız”

Mücahit Doğan’ın ismini okulda yaşatacaklarını ifade eden Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar, “Okulumuzda uzun yıllar görev yapmış ve görevi esnasında rahatsızlanarak vefat eden çok sevdiğimiz Mücahit hocamız için öğretmenlerimizin katkılarıyla yaklaşık 2 bin kişilik lokma hayrı düzenledik. Allah kabul etsin inşallah. Öğretmenimizi de rahmetle anıyoruz. Okulumuzdaki spor salonuna da Mücahit Doğan ismini vermek için gerekli başvurularımızı yaptık. İnşallah ismini de okulumuzda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Değerli bir öğretmenimizdi”

Milli Eğitim Müdürlüğü görevine gelmeden uzun süre aynı okulda okul müdürü olarak görev yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek; “Bugün beraber çalışma fırsatı da bulduğum Mücahit Doğan için ve aynı zamanda Mevlid Kandili için öğretmen arkadaşlarımızla birlikte onun anısına lokma hayrı gerçekleştirdik. Ben kendisi ile uzun yıllar çalıştım. Değerli bir öğretmenimizdi. Kendisine Allahtan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Tüm ülkemizin ve Müslüman âleminin Mevlid kandilini kutlarım” dedi.