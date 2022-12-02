Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Gaziantep’te görevi başındayken trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin anısını yaşatmak için kütüphane kuracak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Gaziantep’te görevi başındayken trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin anısını yaşatmak için kütüphane kuracak.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, “Toplumsal Sorumluluk Projesi” adlı ders çerçevesinde Gaziantep’te bir kırsal okul için kütüphane projesi geliştirdi. “Bir Kitapla Başla” sloganı ile yola çıkan öğrencilerin kuracağı kütüphaneye 20 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep’te elim trafik kazası sonucunda görevi başında vefat eden Gazeteci Muhammed Abdulkadir Esen ile Gazeteci Umut Yakup Tanrıöver’in ismi verilecek. 2019 yılında hayata geçirdikleri ilk kütüphane projesi olan Samsun Çarşamba Epçeli Şehit Burak Çeviker İlk ve Ortaokuluna şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismini veren Bir Kitapla Başla ekibi, ulaştıkları kitle ile yeni projelere imza atmayı hedefliyor. Gaziantep’te kurulacak olan kütüphane için hummalı bir çalışma yürüten ekip, vefat eden gazeteciler ve şehit öğretmenin anısını yaşatırken hem de eğitim aşkının gelecek nesillerce yaşatılmasını amaçlıyor. Kütüphane projesi, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek İlkokulu ile Ortaokulunda hayata geçirilecek.

Daha önce yaklaşık 4 bin kitapla öğrencilere nitelikli bir kütüphane oluşturan ekip, vefat eden gazeteciler adına kütüphane oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor.