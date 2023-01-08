Aydın’da Milattan Önce 2. yüzyılda Romalılar ve merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından 1955 yılında Çine Çayı üzerinde yapılan iki köprü, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Menderes’in yaptırdığı Çiftlikburnu Köprüsü, hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Aydın’da Milattan Önce 2. yüzyılda Romalılar ve merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından 1955 yılında Çine Çayı üzerinde yapılan iki köprü, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Menderes’in yaptırdığı Çiftlikburnu Köprüsü, hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in eşinin çeyizlerinin sallarla taşındığı Çine Çayı üzerindeki köprü Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ve Koçarlı’ya bağlantıyı sağlarken, 67 yıldan bu yana hizmet veriyor. O dönem bölge halkının ulaşımda yaşadığı zorlukları Başbakan Menderes yaptırdığı köprü ile giderirken, günümüzde vatandaşlar köprüyü kullanarak Adnan Menderes Müzesi’ni görme imkanı buluyor. Çine Çayı üzerinde Roma döneminde M.Ö. 2’inci yüzyılda yaptırıldığı düşünülen ve DSİ tarafından restorasyonu yapılan köprü de tarihin izlerini günümüze taşıyor.

Aydın’ın verimli topraklarının önemli can damarlarından olan ve zamanında taşkınların yaşandığı Çine Çayı üzerine 1955 yılında Adnan Menderes tarafından yaptırılan Çiftlikburnu Köprüsü, hikayesiyle de dikkat çekiyor. Günümüzde de aktif olarak kullanılmaya devam eden köprü Adnan Menderes Müzesi’nin tamamlanması ile cazibesini artırırken, bölge halkının köprü yapılmadan önce ulaşımı sallar ile sağladığı biliniyor. Eski Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi’ndeki çiftliğine geldiği esnada yaşanan taşkınlar ve sal ile ulaşımın zorluğu sebebiyle yaptırdığı köprü takdir toplarken, Menderes’in eşi Berin Menderes’in de çeyizlerinin o dönemde sallar ile karşıya geçirildiği biliniyor.

Çiftlikburnu Köprüsü’nün aynı zamanda Adnan Menderes Müzesi’nin bütününü oluşturan parçalardan olduğunu ifade eden Adnan Menderes Müzesi uzman rehberlerinden Bircan Kayacan, “Adnan Menderes Müzemizin bir hikayesi var ve müzemiz her zaman söylediğimiz gibi ruhu olan bir müze. Bu hikaye içerisinde bütünü oluşturan parçalardan bir tanesi de Çiftlikburnu Köprüsü’dür. 1955 yılında Adnan Menderes tarafından bizzat yaptırılan köprü olarak bilinmektedir. Valilik tarafından da köprümüz tescilli köprü olarak kayda geçti. Daha öncesinde burada büyük taşkınların olduğu, sel felaketlerinin olduğu bilinir. Yöre halkı da bunu anlatır. Hatta sallar ile buradan geçitler olduğu söylenmektedir. Tahta sallar yapıldığı bilinmektedir ve Adnan Menderes’in de eşinin çeyizlerinin ilk defa buradan sallarla geçirildiğini biliyoruz” dedi.