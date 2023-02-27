Merhum Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 12’nci yıl dönümünde dualarla anıldı. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma programda 5 bin kişilik tavuklu pilav hayrı yapıldı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 12’nci yıl dönümünde dualarla anıldı. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma programda 5 bin kişilik tavuklu pilav hayrı yapıldı.

Milli Görüş Hareketi’nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin ‘hocası’ merhum Necmettin Erbakan vefatının 12. yıl dönümünde Nazilli’de anıldı. Nazilli Belediyesi tarafından belediye hizmet binası önünde, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 5 bin kişilik pilav hayrına, Sadet Partisi yöneticilerinin yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilatı Başkan Vekili Haluk Volaka ile yönetim kurulu üyeleri, Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Uysal, Yeniden Refah Partisi Nazilli İlçe Başkanı Emin Eser, mahalle muhtarları, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

54’üncü hükümete başbakanlık yapan merhum Başbakan Erbakan’ı vefatının yıldönümünde saygıyla andıklarını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli Belediyesi’nin geleneklerinden bir tanesini daha yerine getiriyor olmaktan büyük bir iftihar duyuyorum. Sayın başkanlarıma bu teveccühlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Almanya’da çok rahat şartlar altında hayatını yaşayabilecekken bu zorluklar altında memlekete hizmet etmek adına yola çıkmış, hayatının son anına kadar bu gayreti göstermiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Biz Nazilli Belediyesi olarak ismini her zaman anmaya devam edeceğiz. Burası Nazilli Belediye Meydanı değil birlik ve beraberlik meydanı olmuştur. Teşrif eden halkımıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.