Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismi Kütahya’da bir bulvara verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismi Kütahya’da bir bulvara verildi.

Kütahya Belediye Meclisi, Türkeş’in adını, Yoncalı Mahallesi’nde 25 yıllığına kullanılmak üzere Gençlik Spor Bakanlığına tahsis edilen spor kompleksi alanlarının bulunduğu bölgedeki bulvara verildi.

Merhum Alparslan Türkeş’in hayatının, milleti için yaptıkları fedakarlıkların, zorluklarla dolu siyasi mücadelesinin örnek olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Devletimize önemli hizmetleri olan bir devlet büyüğünün ismini Kütahya’da anmanın gururunu yaşadıklarını ve bundan sonra bu bulvarda Alparslan Türkeş’in adını gördükçe davası ile hedeflerini hatırlayan hemşehrilerimiz, bu davayı ve ilkelerini yaşatmaya devam edecektir” dedi.

Meclis komisyonuna teşekkür eden Başkan Işık, hayırlara vesile olmasını diledi ve emeği geçenlere tebriklerini iletti.