Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 6. yıl dönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 6. yıl dönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma töreni, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yakupoğlu için daha sonra toplu olarak dua edildi.

Merhum Yakupoğlu’nun Kütahya için büyük bir değer olduğunu belirten Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, "Ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, 96 yıllık hayatını Kütahya’ya adamış değerli bir büyüğümüzdür. Vefatının 6. yılında kendisini rahmet ve minnet ile anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Yakupoğlu’nun ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı olması sebebiyle Kütahya tarihinde önemli bir teşkil etmektedir. Bugün onun sevenleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte olduk, kendilerine teşekkür ediyoruz. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kendisini bir kez daha anıyoruz" dedi.

Ahmet Yakupoğlu’nun talebelerinden sanatçı Meral Erdoğmuş, "6 yıl önce kaybettiğimiz değerli hocamızı kabri başında minnet ve şükran ile andık. Onun hakkını ödeyemeyiz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yakupoğlu’nun anma programı çerçevesinde, Kütahya Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından toplu olarak dua edildi. Cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.(EFE-)