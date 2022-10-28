“Merhamet Kanımızda Var” isimli kan bağışı kampanyasına yönelik projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları kan bağışında bulundu.

“Merhamet Kanımızda Var” isimli kan bağışı kampanyasına yönelik projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları kan bağışında bulundu.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Merhamet Kanımızda Var” isimli kan bağışı kampanyasına yönelik projenin bilgilendirme toplantısı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapıldı.

Seyhan ilçesinde projeye destek olacak 50 okul müdürünün katıldığı toplantıda konuşan Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, kampanyaya destek veren okulların müdürlerine kampanya ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Sara Doyuran kan bağışının önemi, Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özge Er ise kök hücre nakli ile ilgili bilgiler verdi.

Kampanyanın ilk faaliyeti Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı kan bağışıyla başladı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek kan bağış faaliyetleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı boyunca Seyhan ilçesinde yer alan okullarda gerçekleştirilecek.