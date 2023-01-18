Batman’ın Sason ilçesinde, 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde farklı mesleklerden bir araya gelen gurup tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korusu büyük beğeni aldı.

Batman’ın Sason ilçesinde, 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde farklı mesleklerden bir araya gelen gurup tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korusu büyük beğeni aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde "Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz" projesi çerçevesinde Türk Sanat Müziği koroları kuruldu. Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye’nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amacıyla başlatılan proje, diğer illerde olduğu gibi Batman’ın Sason ilçesinde de hayata geçti.

Sason Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Şef Gülbahar Kaya ve eğitici İnayet Yaşar yönetiminde oluşturulan ve eğitimlerini tamamlayan Türk Sanat Müziği korosu, Sason Anadolu Lisesinde sahne aldı. Sason Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından verilen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği konserde, Türk Sanat Müziğinin değişik makamlarından oluşan 10 farklı eser seslendirildi. Konser, ilk defa halk müziğiyle tanışan ilçedeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.