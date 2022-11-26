Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yıllardır esnaflık yapan Nusret Dereli, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yıllardır esnaflık yapan Nusret Dereli, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçede yıllardır esnaflık yapan Nusret Dereli, gittiği bir mekanda lavaboya gitmek için masasından ayrıldı. İddialara göre dengesini kaybeden ve bodrumun merdivenlerinden yuvarlanan Dereli, ağır şekilde yaralandı. Mekanın çalışanları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen Dereli kurtarılamadı.

Merdivenlerden aşağı düşerken aldığı darbeler yüzünden hayatını kaybeden Dereli, yapılan otopsi sonrası bugün öğle vakti Beyler Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.