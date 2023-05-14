Samsun’da nefes darlığı şikayeti nedeniyle hastaneye gitmek için çağırdığı ambulansa giderken merdivenden düşerek hayatını kaybeden şahıs bağışlanan organlarıyla 3 hastaya umut oldu.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de 6 gün önce gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Musa Yeygel solunum sıkıntı çekince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yeygel’in evine ambulans sevk edildi. Evinin önünde kendisini bekleyen ambulansa giden Musa Yeygel, evinin önündeki merdivenden inerken dengesini kaybederek kafa üstü düştü. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yeygel, beyin kanaması teşhisiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Musa Yeygel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Musa Yeygel’in yakınları örnek bir karar alarak organlarını bağışladılar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörünün organizatörlüğünde Yeygel’in bağışlanan organlarından karaciğeri Bursa’daki hastaya nakil için gönderilirken, 2 böbreği de Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki 2 hastaya nakledildi.