Zonguldak’ta dolmuştan inip evine gitmek isteyen yengesi Nurten Demirbağ’a merdivende pusu kurup kurşun yağdıran Namık Demirbağ hakim karşısına çıktı.

Zonguldak’ta dolmuştan inip evine gitmek isteyen yengesi Nurten Demirbağ’a merdivende pusu kurup kurşun yağdıran Namık Demirbağ hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Namık Demirbağ SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Öldürülen Nurten Demirbağ’ın eşi Mehmet Demirbağ, oğlu Cankan Demirbağ, tanıklar ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanığın 16 Haziran günü “kadına karşı kasten adam öldürme” suçlamasıyla yargılandığı duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklardan Volkan K. “Evin balkonunda oturuyorduk. Silah sesini duyduk. Abla yerdeydi yatar vaziyetteydi. Namık da ayaktaydı kimse yaklaşmasın diye bağırıyordu. Biz de kendisine yapma diye seslendik. Orada Türkan Kılıç da vardı. Sanık kimse gelmesin diyordu. O arada polis ve ambulansı aradık. İleri kaçtık. Tekrar silah sesi duyduk. Aralarındaki husumeti duymuştum. Sanık bana da bir kere bahsetti. Üstteki ağabey ve yengesinin ses yaptığını söylemişti. Aralarının kavgalı olduğunu sağdan soldan duymuştum” diye konuştu.

“Camı açana kadar silah sesleri duydum”

Dehşet anlarını cep telefonuna kaydeden komşu Canan T. duruşmada dehşet anlarını anlattı. Pencereyi açtığında vurulduğunu gördüğü kapı komşusu Nurten Demirbağ’ı hareket etmemesi için telkin ettiğini söyleyen Canan T., “Cinayet olayını gördüm. Telefonumla da çektim. Soruşturma makamlarına vermiştim. İşten geldim. Dinleniyordum. Bir anda ses duydum. Camı açana kadar silah sesleri duydum. Zaten rahmetli yerde yatıyordu. Sanık da ateş etmeye devam ediyordu. Hemen telefonuma sarıldım, 112’yi aradım. Bir taraftan da Nurten’i telkin ediyordum. Kımıldamamasını söyledim. Belinden vurulmuştu çünkü. O ara sanık yanından ayrılmıştı. İkinci kez geleceğini tahmin etmiyordum. Tekrar geldi ve ateş etti. Bu esnada 112 ile görüşmeyi kapatıp kayıt yapmaya başladım. Bundan öncesinde sanık devamlı ‘Niye bir şey silkeledin, bir şey attın. Sürekli gürültü yapıyorsun’ diye rahatsız ediyordu. Hatta bu sebeple Nurten eve misafir bile çağırmıyordu. Nurten benim yakın arkadaşımdı. Bana kahve içmeye gelirdi. Evlerimiz birbirine çok yakındı. Sürekli sanık sataşıp hakaretler ediyordu. Ben bile bile Nurten’in inat uğruna gürültü yaptığını görmedim, duymadım” diye konuştu.

Sanık ise tanığın aleyhe olan beyanları kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatı ise tanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi.

Mütalaada ağırlaştırılmış hapis cezası talebi

Tanıkların beyanlar, güvenlik kameraları ve dosyadaki sanığın; maktulün ölümüne kasti hükmünün değerlendirildiği; maktule yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ruhsatsız silah taşımaktan, cezalandırılmasını talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalanın ardından konuşan Nurten Demirbağ’ın eşi Mehmet Demirbağ ağabeyinin hak ettiği cezayı almasını istedi. Mehmet Demirbağ, “Dolmuşun sesini duyuyor. Planlayarak, tasarlayarak bu işi yapıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Öldürülen Nurten Demirbağ’ın oğlu Cankan D. de sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.