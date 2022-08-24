Kilis’te Mercidabık Zaferi’nin 506’ncı yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 6’ncı yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kilis’te Mercidabık Zaferi’nin 506’ncı yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 6’ncı yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı yıl dönümü etkinlikleri Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Yavuz Sultan Selim Han Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra şehitler için askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına 1. Hudut Alay Komutan Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural yaptığı konuşmada, Mercidabık Meydan Muharebesi’nin Suriye ile Mısır’ın fethi ile sonuçlanmasıyla, birçok muharebenin en önemlisi olduğunu ifade ederek, “24 Ağustos sabahı sayıca birbirine denk, 60 bin kişilik Osmanlı ve Memlük orduları karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı ordusu genel olarak sadece kale kuşatmalarında kullandığı dökme topları ilk defa Mercidabık’ta kullanmıştır. 3 saat süren muharebe sonucunu Osmanlı ordusunun ateş gücü tayin etmiştir” dedi.

“67 şehit verildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Gücü Harekatı’ndan sonra ikinci büyük sınır ötesi hareket olan Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıl dönümü olduğunu vurgulayan Albay Özvural, “24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan hareket boyunca ateş destek vasıtaları etkin olarak kullanılmıştır. 20 bin 432 hedef ateş altına alınmıştır. 7 ay 3 gün süren harekata 6 bin 500 personel katılmıştır. 243 meskun mahal, 2 bin 250 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. 3 bin 936 terörist etkisiz hale getirilerek, bölgede güvenlik ve asayiş tesis edilmiştir. Aralarında Binbaşı Bülent Albayrak’ın da bulunduğu 67 silah arkadaşımız şehit olmuştur” ifadesini kullandı.

Vali Recep Soytürk ise yaptığı konuşmada, 506 yıl önce ülke için bir tehdit oluştuğunu ifade ederek, “O tehdit bertaraf edildi. Büyük komutan, büyük padişah, Osmanlı sultanları içerisindeki ilk halife olan Yavuz Sultan Selim; Memlük komutanını yenilgiye uğratmıştır. Bu tarihten 500 yıl sonra 6 yıl önce yine güvenlik tehdidi oluştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun asil askerleri hiç tereddüt etmeden gereğini yaptılar. Suriye’de güvenli bir alan oluşturuldu” dedi.

Halk eğitim merkezi halk oyunları ekibi ’efeler’ gösterilerini sundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuları tarafından ok atma gösterisinin ardından şehitler için dua edilmesiyle program sona erdi.