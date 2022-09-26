Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, verdiği rehberlik ve psikolojik destek hizmeti ile eğitim hayatı boyunca öğrencilerin yanında oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, verdiği rehberlik ve psikolojik destek hizmeti ile eğitim hayatı boyunca öğrencilerin yanında oluyor.

Rehberlik ve psikolojik destek hizmeti ile sınırlı kalmayan merkezde, küçük yaş grupları için oyun terapisi desteği de veriliyor. Hafta içi her gün 3 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 rehberlik uzmanı ile hizmet veren merkeze başvuran öğrencilere, ihtiyacı olduğu konuya göre kaygı bozukluğu, depresyon, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke problemleri, aile içi ve akran zorbalığı gibi konularda destekler veriyor.

Merkezde bugüne kadar bin 288 öğrenciye 8 bin 376 seans uygulandı

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde rehber öğretmen olarak görev yapan Canan Serin, merkezin verdiği hizmetlerin rakamsal değerini paylaşarak, “2021 ve 2022 yılında bin 288 öğrencimize 8 bin 376 seans gerçekleştirildi. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Uzmanımızın gerçekleştirdiği kent turu gezisinde 324 öğrencimize 11 tur gezisi düzenlendi. Bununla birlikte kurs merkezlerimizdeki öğrencilerimize ulaşarak bin 500 öğrencimize de 5 etkinlik düzenlendi. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde gerçekleştirdiğimiz rehberlik alanında eğitimsel, mesleki rehberlikle birlikte öğrencilerimizi yönlendirici, düzenleyici, ayarlayıcı ve tamamlayıcı rehberlik hizmetleri sunuyoruz” dedi.

Okula yeni başlayan ve ara verip yeniden başlayan öğrenciler için de oryantasyon desteği sunduklarına değinen Serin, “Bu rehberlik hizmetlerinde okula yeni başlayan ya da ara verdikten sonra yeniden başlayan öğrencilerimizin oryantasyon sürecini iyi geçirmeleri, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, buna bağlı olarak da aylık, günlük ya da haftalık çalışmalarla farklı programlar düzenleyerek öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Çocuk ve ergenlerin gelişim süreçleri değerlendiriliyor

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde psikolog olarak görev yapan Burcu Yalta Özgür, öğrencilere yönelik verdikleri psikolojik destekleri anlatarak, “Çocuk-ergen psikoterapisi, psikolojik testler, oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerini değerlendirirken, onların tek ve biricik olduğu vurgusu yapılarak, bakım verenlere de ebeveyn danışmanlığı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezde kaygı, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sınav kaygısı, kardeş kıskançlığı, aile içi iletişim bozuklukları, takıntılı davranışlar gibi konular üzerinde çalıştıklarını söyleyen Özgür, “Merkezimize başvuran çocuk ve ergenlerde en sık gördüğümüz sorun, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile sınav kaygısı oluyor. Dikkat, zamanlama ve kaygı sınav performansını düşüren bir etmendir ve bunun sebeplerini öğrenebilmek için biz ’Moxo dikkat testi’ uyguluyoruz” şeklinde konuştu.