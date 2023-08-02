Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tırmıl Sanayi Sitesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde verilen eğitimler devam ediyor. Ücretsiz olarak devam eden eğitimler arasında giyim üretim teknolojileri, metal sac işlemeciliği ve kaynak olmak üzere 3 farklı kurs hizmeti verildiği belirtildi.

Başvuru süreci sonrası ’iş sağlığı ve güvenliği’ eğitiminin yanı sıra mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama eğitiminden de geçen adaylar, 2-4 ay arası sürecek olan eğitimler sonunda sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarılı olduktan sonra sertifikalarını alan kursiyerler, iş gücü piyasasında kalifiye eleman olarak iş bulma fırsatı elde ediyor.

MERCEK Mesleki Eğitimler Koordinatörü Gül Kadem Maya, Tırmıl MERCEK’te sanayi sektörüne yönelik eğitimler verdiklerinden söz ederek, “İş piyasasını takip edip, gözlemleyip otomotiv, tekstil, makine gibi sektörlerdeki ihtiyaca yönelik eğitimler vermekteyiz. Bugün kaynak kursumuzun 3. dönemi devam ediyor. İlk 2 kursumuzdan mezun olan kursiyerlerimiz, Mesleki Yeterlilik Sınavı’na (MYK) girdiler. Kursu başarıyla tamamlayarak, uluslararası geçerliliği olan MYK belgelerini aldılar. Bundan sonra da eğitimlerimiz bu şekilde devam edecek olup, kursiyerler ücretsiz olarak bu belgelere sahip olacaklar” dedi.

Kurs Merkezi’ne gelen kursiyerlerin eğitimlerini 1,5-2 ay içerisinde tamamlayıp, iş piyasasına hazır bir şekilde devam ettiklerini de kaydeden Maya, “Yüksek maaşta işe başlıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü günümüzde işsizlik çok yaygın. Uluslararası geçerliliği olan MYK belgeleri sayesinde hem rahat iş buluyorlar, hem de yüksek maaşla işe başlıyorlar” şeklinde konuştu.

Kurumun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde metal öğretmeni olarak görev yapan Rıdvan Yeşil, açılan kaynak kursu hakkında bilgiler verirken, “Kaynak eğitimini bilenler de var, az bilenler de var, hiç bilmeyenler de var. Bilmeyenlere de bilenlere de bu işin inceliklerini, nasıl yapması gerektiğini öğretiyor ve sektöre iyi bir eleman kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız istihdama katkı sağlamak. Kursiyerler MYK belgelerini aldıktan sonra, rahat bir şekilde fabrikalarda ve sanayi sitelerinde yüksek maaşla iş bulabiliyorlar. Bu iş kolu çok aranan bir meslek. Fabrikalar zaten sürekli kaynakçı istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar fabrikaların ve işyerlerinin talep ettiği bu istihdamı karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak eğitimi kursiyerlerinden Şeref Aksu da farklı alanları deneyimleyerek, bir bölümde de uzmanlaşabildiklerinden söz etti. Aksu, “Uygulamalı eğitimler güzel geçiyor. Buraya sıfır bilgiyle gelmeme rağmen, çok iyi bir şekilde öğrendim. Şu anda bu iş alanında büyük bir istihdam var ve geleceğimi garantiye almak için bu kursa başvurdum. Hedefim uzak yol gemilerinde kaynakçı olarak çalışabilmek. Burada aldığım eğitimlerle, iş hayatımda istediğim ve mutlu olduğum hedefe ulaşacağıma inanıyorum” dedi.