Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Nevşehir’de yapılan operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan çeşitli suçlardan aramama kararı olan 11 kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri Türkiye genelinde yapılan ’Şehit J.Asb.Üçvş. Emrah ÜNALAN-JASAT Mercek Operasyonu’ çerçevesinde yaptığı çalışmada aranan 41 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında çeşitli suçlardan UYAP arama kararı bulunan 11 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.