Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde ücretsiz bilgisayar kursu veriliyor. Kurslara katılanlar, hem iş hayatında hem de günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan ofis programlarını öğreniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde, vatandaşların ihtiyacına göre açılan kurslar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yenişehir ve Halkkent’teki merkezlerde vatandaşlara yönelik ücretsiz bilgisayar kursu veriliyor. Kursiyerler, hem iş hayatında hem de günlük hayatta ihtiyaç duyulan Word, Excel ve PowerPoint programlarını öğreniyor. Her yaştan ve her meslek grubundan kursiyerin katılım sağlayabildiği kurslar, haftanın 3 günü 2 saat gerçekleştiriliyor. Kursu bitiren katılımcılara MERCEK katılım sertifikası veriliyor. Temel bilgisayar eğitimini tamamlayan katılımcılar için veri güvenliği, siber güvenlik, yapay zeka uzmanlığı, dijital tasarım, e-ticaret gibi kurslar da açılacak.

"Ofis programları üzerine eğitim veriyoruz"

MERCEK’te görevli bilgisayar öğretmeni Ozan Kurt, kursiyerlere temel bilgisayar eğitimi verdiklerini belirterek, "Derse başladığımız zaman ilk olarak bilgisayar donanımlarını ve yazılımları öğretiyoruz. Sonra günümüzde en çok kullanılan ofis programları üzerine eğitim veriyoruz. Gayet iyi şekilde ilerliyoruz. 20-40 yaş arasında kursiyerlerimiz var. Bu kursiyerlerimize temelden başlayarak bilgisayar öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların aynı kursu dışarıda yüksek fiyatlara alabileceğini ifade eden Kurt, "Belediyemiz bunu tamamen ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Kurs bitiminde MERCEK katılım sertifikası veriyoruz. Bu kurslardan sonra vereceğimiz kurslar da var. Veri güvenliği, siber güvenlik, yapay zeka uzmanlığı, dijital tasarım, e-ticaret gibi kurslarımız olacak. Kursiyerlerimizin bu kurslara gelmesi için öncelikle word, excel bilmeleri gerekiyor. Onların da temelini hazırlamış oluyoruz" diye konuştu.

"Kurs biter bitmez işe başlayacağım"

Kursiyerlerden üniversite mezunu Dilek Demir, "Bilgisayar anlamında eksiklerim çok fazlaydı. Kendimi geliştirmek için kurs arıyordum. Sosyal medyada karşıma çıktı. Daha sonra da kursa başladım. Çok kalabalık olur, ilgilenme oranı daha düşük olur diye bekliyordum; fakat hocamız çok ilgili. Eksik kaldığımız her konuyu tamamlamadan asla bırakmıyor. Derslerimiz çok aktif geçiyor. İş hayatında pratik olma anlamında büyük etkisi olacağını düşünüyorum" dedi.

Daha önce iş hayatında bilgisayar kullanımı yönünde eksikleri olduğunu ve bu anlamda zorluk yaşadığını dile getiren kursiyerlerden Türkan Uçallı da, "Buraya geldiğimden beri birçok kısa yolu öğrendim. Çalışma hayatımda da etkisi olacağını düşünüyorum. Kurs 2 haftaya kadar bitecek. Bir iş görüşmesi yaptım. Kurs biter bitmez işe başlayacağım" diye konuştu.

İş başvurusunda bulunduğu her yerde iyi derecede bilgisayar bilgisi istendiğini anlatan Yaren Nacar ise "Word, Excel ve son aşamamız Powerpoint. Yani hepimizin günümüzde kullandığı bilgisayar programları aslında, ama aktif kullanmadığımız için unutuluyor. Burada ileri düzeyde öğreniyoruz. Herkes bu imkanlardan yararlanmalı" dedi.