Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus MERCEK Meslek Edindirme Merkezi’nde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve bugüne kadar eğitim alamayan vatandaşlara, uzman öğretmenler nezaretinde okuma-yazma kursu düzenleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan MERCEK Meslek Edindirme Merkezleri, ihtiyaçlara göre hayatı kolaylaştırıcı ve beceriler kazandıran kurslar açmaya devam ediyor. Tarsus’a bağlı Bahçe Mahallesi’nde faaliyet gösteren MERCEK meslek edindirme merkezinde vatandaşlara uzman öğretmenler nezaretinde okuma-yazma öğretiliyor. Mesleki ve teknik eğitim sağlayarak kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunan Tarsus MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde, önümüzdeki günlerde bilgisayar başta olmak üzere çeşitli alanlarda kurslar açılacağı bildirildi.

"İkinci grubu açmayı planlıyoruz"

Tarsus MERCEK Meslek Edindirme Merkezi’nde görevli Türkçe Öğretmeni Enver Can Uluğ, okuma-yazma kursunun oldukça güzel ilerlediğini belirterek, "Okuma-yazma kursunda şu an yüzde 20’yi tamamlamış durumdayız. Talep eden ve hazırda bekleyen öğrencilerimiz var. Önümüzdeki günlerde ikinci grubu açmayı planlıyoruz. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız, sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için kursa geliyorlar. Biz de buna çözüm olacağımızı belirterek, eğitimlerimize başladık" dedi.

"Çocuklarıma yardımcı olamıyordum"

Küçük kızı ile kursa katılan 3 çocuk annesi Ceylan Demir, okuma-yazma öğrenip bir işe girmek istediğini ifade ederek, "Okuma-yazmam olmadığı için çocuklarıma yardımcı olamıyordum. Şimdi çok mutluyum. Sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. Niyetim ehliyet almak, çocuklarımı okula götürüp getirmek" diye konuştu.

Çocuklarının üniversite eğitimi almasını sağlayan 49 yaşındaki Mesude Ercan da artık kendisinin de okuma yazma öğrenmek istediğini dile getirerek, "Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Tarlalarda, mağazalarda çalıştık, çabaladık, onları okuttuk. Artık ’kendimize zaman ayıralım ve geliştirelim’ dedik. Geç kaldığımı biliyorum ama elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" dedi.

Okuma-yazma kursuna katılan 3 çocuk annesi Şanaz Ercan ise kursu başarıyla tamamlayarak ehliyet almayı düşündüğünü kaydetti.