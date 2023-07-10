Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri’nde ’Lojistik Elemanı Yetiştirme’ eğitimi alan kursiyerler, Mersin Serbest Bölgesi’ne düzenlenen saha gezisine katılarak, teorik eğitimlerini sahada pekiştirme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, açtığı kurslarla iş sahibi olmak isteyen veya kariyerinde kendini geliştirmeyi hedefleyen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri’ndeki ’Lojistik Elemanı Yetiştirme’ kursuna katılan kursiyerler, Mersin Serbest Bölgesi’nde düzenlenen saha gezisine katılarak, teorik eğitimlerini sahada pekiştirme ve hedefledikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı yakaladı.

“Pratik ve uygulamalı eğitimlerle tam donanımlı mezun oluyorlar”

Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Sorumlusu Eren Demir, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de çok önem verdiklerini belirterek, “Uygulamalı eğitim vererek aslında kursiyerlerimize daha verimli, daha donanımlı meslek edinmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mercek’te eğitim gören kursiyerlerimiz, almış oldukları pratik ve uygulamalı eğitimler sayesinde, tam donanımlı olarak mezun oluyorlar” dedi.

“Bu tür eğitimler, aynı zamanda bir farkındalık oluşturuyor”

Kursiyerlere kapılarını açan Mersin Serbest Bölge’de iş güvenliği ve çevre şefi olarak görev yapan Osman Bucak ise gezinin içeriğinden söz ederek, “Öncelikle bir farkındalık oluşturmak için liman sahamızda iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili eğitimler paylaştık. Görsel videolar izlettirdik. Çünkü görsel eğitim daha çok akılda kalıyor. Aynı zamanda limanda elleçlenen tehlikeli yüklerle ilgili bilgiler verdik. Ne tür yükler işleniyor ve bu yükler elleçlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda arkadaşları bilgilendirdik” diye konuştu.

Bu tür eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu ve mümkün olduğunca buna destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Bucak, “Saha ziyaretinde pratiğini de yapacakları için işe veya sahaya bir adım daha önde başlayarak, biraz daha farkındalık oluşturmuş olacağız. Biz burada sıfırdan personel yetiştirmiyoruz. Bir personele ihtiyacımız olduğunda, Mercek’ten yetişip gelenler işimizi daha da kolaylaştırıyor. Bu tarz eğitimler için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“İşin mutfağına girmiş olduk ve deneyimledik”

Uluslararası Ticaret Lojistik son sınıf öğrencisi ve Mercek kursiyeri Tayfun Murat Yüksel, kendisini geliştirmek için bu tarz etkinliklere katılmaya çalıştığını ve bütün arkadaşlarına da önerdiğini söyledi. Yüksel, “Belediyemizin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde bu geziyi gerçekleştirdik. İşin her aşamasını bir okulda veya bir kurumda öğrenemeyiz. O işin mutfağına da girmemiz gerekiyordu. Tam da bu aşamada Büyükşehir Belediyemiz böyle bir imkan tanıdı ve kendimizi işin mutfağında bulduk. Bu da hepimize çok büyük fırsatlar doğuracaktır” şeklinde konuştu.

“Mercek’te aldığımız eğitimle, yıllardır bu işi yapıyormuşuz gibi hissettik”

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu ve Mercek kursiyeri Dilara Işık, “Öncelikle hiçbirimizin deneyimi yoktu, zaten bu yüzden geldik. Hocamız bilgili bir hoca. Bize aktardıkları sayesinde, buraya geldiğimizde sanki hep buradaymışız gibi anlayabildik. Bizim için güzel bir deneyimdi. Mercek’te aldığımız eğitimle, yıllardır bu işi yapıyormuşuz, burada çalışıyormuşuz gibi hissettik. Deneyimimiz varmış gibi oldu” dedi.