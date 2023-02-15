Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MERCEK’te daha önce dikiş dikmeyi öğrenen kursiyerler, şimdi depremzedeler için durmaksızın üretmeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MERCEK’te daha önce dikiş dikmeyi öğrenen kursiyerler, şimdi depremzedeler için durmaksızın üretmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde (MERCEK) daha önce giysi dikmeyi öğrenen eller, şimdi depremzedeler için battaniye, giysi, yastık ve nevresim takımları üretiyor. MERCEK’te giyim üretim teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Besire Ballıkaya Nehir, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “O kadar güzel bir dayanışma var ki burada. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üretim olarak ne yapabiliriz diye aramızda bir dayanışma yaptık. Arkadaşlarla bir araya geldik. Sağ olsunlar baya yoğun bir talep var, ‘gece de çalışalım, sabahlara kadar çalışalım’ diye ilgi gösteriyorlar. Isınmaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince battaniye yapmaya çalışıyoruz. Tişört, kapüşonlu yelekler, pijamalar. Bu şekilde yardımcı olabileceğimiz her yerden ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sabah erken gelip geç saatlere kadar burada durmaya çalışıyoruz. Çünkü bir an önce ulaşması gereken ürünler var biliyoruz" dedi.

“Belediyemiz gönlünü açtı”

MERCEK’te kurs eğitmeni olarak görev yapan Nerman Özkartal ise şu ifadeleri kullandı: “Buradaki kursiyerlerimizle beraber yaralı gönüllere dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Ben yaşadıklarımı biliyorum, toprağın altındaki insanlar ne yapıyor bilmiyorum. Belediyemiz hakikaten düzenli iş yapmaya başladı. Her şeyimiz düzenli. Aşevlerimiz var, elemanlarımız var. O kadar yoğunum ki. Biz burada sıcakta yaşarken toprağın altındaki insanlar ne yapsın. Onlara dokunmaya çalışıyoruz. Battaniyeyle, sweetle, eşofmanla. Yani ulaşmaya çalışıyoruz. Evleri yıkıldı onların. O insanların evleri gitti. Koca bir ömür yok oldu. Belediyemiz gönlünü açtı. Kurumları açtı. Aşevleri açtı. Kıyafet, giyim, erzak. Yani Mersin halkı canla başla çalışıyor. Bugün evlerde olan ismi bilinmeyen binlerce, on binlerce insan bu insanlara el attı."

“81 ilin ciğeri yanıyor”

MERCEK öğrencilerinden biri olan Sultan Sürmeli, konuşmasında duygu dolu anlar yaşayarak, “Burada dikiş öğreniyorduk ama daha önce ürettiklerimiz farklı şeylerdi. Şu an ihtiyacı olan insanlar için battaniye, eşofman bu tip şeyler üretiyoruz. Duyguluyuz aslında anlatacak çok şey var ama anlatamıyoruz. Boğazımız düğümleniyor. 81 ilin ciğeri yanıyor. Bizim de yanıyor ama evde oturamayız kesinlikle. Geldik burada çalışıyoruz. Hastalara, yaralılara, çocuklara, herkese elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.