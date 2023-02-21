Geçtiğimiz günlerde Bursa’da görülen ve büyük merak uyandıran Mercek Bulutları, Niğde semalarında da görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da görülen ve büyük merak uyandıran Mercek Bulutları, Niğde semalarında da görüldü.

Geçtiğimiz Ocak ayında Bursa’da görülen ve halk tarafından büyük ilgi çeken Mercek Bulutları, bugün de Niğde’de görüldü. Altunhisar ilçesinde gökyüzüne bakan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş gördükleri manzarayı fotoğraflayarak kaydetti.

Mercek bulutları, şehirdeki birçok ilçeden de net bir şekilde izlendi.