Mercedes-Benz, elektrikli kompakt SUV modeli EQB’yi milli voleybolcu Zehra Güneş ile tanıttı.

Mercedes-Benz, elektrikli kompakt SUV modeli EQB’yi milli voleybolcu Zehra Güneş ile tanıttı.

Mercedes-EQ’nun tamamen elektrikli yeni modeli EQB için hazırladığı reklam filmi yayınlandı. Mercedes’in elektrikli marka yüzü olarak konumlanan milli voleybolcu Zehra Güneş’in rol aldığı reklam filminde, yeni EQB’nin özellikleri ile Güneş’in sporcu özellikleri birbirleriyle karşılaştırılarak yarış ortamı hazırlandı.

Yaklaşık 1 dakika süren reklam filmi, bir voleybol sahasında EQB ile Zehra Güneş’in karşı karşıya gelmesiyle başlıyor. “Bu turun kazanını kim” başlığıyla toplamda 3 tur üzerinden gerçekleştirilen mecazi bir karşılaşmada ‘hız’, ‘şarj süresi’ ve ‘mesafe’ konuları ele alınıyor.

İlk olarak hız turunda Zehra Güneş’in 90 km/saat’lik servis hızına yer verilirken, EQB’nin 0-100 km/saat hızına sadece 6,2 saniyede ulaştığına vurgu yapılıyor. İkinci turda, Güneş’in antrenman molasının 30 dakika olmasına değinilirken, yeni EQB’nin hızlı şarj ile 32 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 şarj doluluğuna ulaştığı belirtiliyor. Son olarak mesafe turunda ise milli voleybolcunun bloka yükselirken 3.10 metreye ulaştığı ifade edilirken, yeni modelin 407 kilometre menzil ile uzun mesafeleri aştığına dikkat çekiliyor. Bunların yanı sıra geniş bagaj hacmi sunan EQB ve Zehra Güneş’in yakaladığı başarılar sonucu aldığı kupaların bagajda kapladığı alanının büyüklüğü gibi öğeler de yine reklam filminde kullanılıyor.

Mercedes-EQ markasının yüzü milli voleybolcu Zehra Güneş ve Yeni EQB’nin enerjisinin birleştiği proje, 23 Aralık itibarıyla Mercedes-Benz Otomotiv sosyal medya hesapları ve video paylaşım platformu kanalında yayınlanmaya başladı.