Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 320 bininci kamyonu Mercedes-Benz Actros olurken, fabrikanın gerçekleştirdiği toplam ihracat ise 100 bin adedi aştı.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 320 bininci kamyonu Mercedes-Benz Actros olurken, fabrikanın gerçekleştirdiği toplam ihracat ise 100 bin adedi aştı.

Aksaray’ı ‘Mercedes-Benz Şehri’ yapma hedefiyle kapılarını açan, hedefini gerçekleştiren ve kurulduğu günden bu yana bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 320 bininci kamyonunu üreterek önemli bir dönüm noktasına daha ulaştı. Daimler Truck AG’nin en önemli kamyon üretim ve Ar-Ge üslerinden biri konumunda olan ve sürekli iyileştirme prensibi ile üretimine devam eden Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 320 bininci kamyonu bu fabrikada üretilen 100 bininci Actros unvanına da sahip.

Yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim 1986 tarihinde açılan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; 2008’de 100 bininci, 2014’te 200 bininci, 2021’de ise 300 bininci kamyonun üretimine imza atmıştı. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimini gerçekleştiren fabrika; üretimi, istihdamı, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Günümüzde bin 900’ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra Ar-Ge Merkezi de yer alıyor. Ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımların yapıldığı Aksaray Kamyon Fabrikası hem istihdamını artırıyor hem de pek çok ilke imza atarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gerçekleştirilen atamayla 1 Eylül 2022 tarihinde görevine başlayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese konu hakkında şunları söyledi: “Aksaray Kamyon Fabrikamızda, yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimimizle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz. 1986 yılında 290 çalışanımızla başlayan bu yolculukta, günümüzde Daimler Truck’ın en önemli kamyon üretim merkezlerinden biri olmayı başardık. Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladığımız 2022’de 320 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Üretim bantlarından indirdiğimiz 320 bininci kamyonumuz, ayrıca fabrikamızda üretilen 100 bininci Actros olma özelliğini de taşıyor. Türkiye’nin ekonomisi, istihdamı ve geleceğine katkı sağlayan bir şirket olarak, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla beraber markamızın ağır ticari araç endüstrisindeki öncü konumunu sürdürmeye devam edeceğiz. 36 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor ve en içten dileklerimle kutluyorum.”

Toplam ihracat 100 bin adedi aştı

Günümüzde Mercedes-Benz Actros ve Arocs modellerinin üretimini gerçekleştiren Aksaray Kamyon Fabrikası, bugüne kadar 39 farklı ülkeye kamyon ihraç etti. 2001 yılından bu yana 100 binden fazla aracını dünyanın çeşitli ülkelerine gönderen şirket, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin ihracatını gerçekleştiriyor.

Kamyon Ar-Ge’sinde Aksaray imzası

Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen küresel ek sorumluluklar sebebiyle devreye alınan Aksaray Ar-Ge Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin mühendislik ihracatına katkı sağlayan Aksaray Ar-Ge Merkezi, faaliyetlerine başladığı 2018 yılından beri Türkiye ve Aksaray’a değer katıyor.