Mercedes-Benz Otomotiv, 2026 yılında mezun olacak lisans veya yüksek lisans öğrencilerini, DRIVE UP adındaki Uzun Dönem Staj Programı’na beklediğini duyurdu. Ders saatlerine uygun, esnek çalışma saatlerine imkân veren staj programına son katılım tarihi 18 Mart.

Mercedes-Benz Otomotiv, şirket içindeki farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere, 2025 Uzun Dönem Staj Programı DRIVE UP için başvuruları kabul etmeye başladı. Programa başvurular online başvuru platformu üzerinden 18 Mart’a kadar kabul ediliyor.

Uzun dönem stajyer olmak isteyenler için aranan şartlar şöyle açıklandı:

4 yıllık bir üniversitede öğrenim görmek veya yüksek lisans öğrencisi olmak.

2026 yılı içerisinde öğrenim gördüğü programdan mezun olmak.

Okul döneminde en az 2 gün, sömestr ve yaz tatilinde tam zamanlı olarak çalışabilmek.

En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) iyi seviyede bilmek.

Staj döneminde öğrencileri bekleyenler

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Otomotiv’in DRIVE UP-Uzun Dönem Staj Programı 2025’e, rotasını yıldızlara çevirmeye hazırlanan, üniversite hayatının son senesindeki öğrenciler veya yüksek lisans öğrencileri kabul ediliyor. Kariyerlerinin başlangıcındaki öğrenciler bu programa katılarak iyi bir takım oyuncusu olmayı, inisiyatif almayı ve iş hayatını öğreniyorlar. Programa katılacak gençler, Mercedes-Benz Otomotiv’de global projelerde de sorumluluk alıyorlar.

Staj programı dahilinde öğrenciler, 11 ay boyunca yeteneklerini ortaya koyabilecekleri görevler üstleniyorlar. Üretici ve yenilikçi fikirlerini destekleyen ekip arkadaşları ile tanışarak kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyici çeşitli eğitimler alıyorlar. Ayrıca stajyerler, ders programlarına göre çalışma günlerini kendileri belirleyebiliyorlar. Bu sayede esnek ve eğlenceli bir çalışma ortamında kariyerlerine adım atıyorlar.

Online başvuru adımları, yabancı dil sınavı, İK ve iş birimi görüşmelerini başarıyla tamamlayıp programa kabul edilen öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra da şirkette işe alınma fırsatlarında öncelikli oluyorlar.

DRIVE UP-Uzun Dönem Staj Programı 2025’te yer alan departmanlar şöyle açıklandı:

Satış ve Satış Sonrası Hizmetler

Pazarlama

Finans, Muhasebe, Finansal Kontrol ve Raporlama, Dış Ticaret, Kredi Risk, Hazine, Sigorta

Bilgi Teknolojileri (IT) (SAP Danışmanlığı, İş Analistliği, Proje Yönetimi, Network & Altyapı)

İnsan Kaynakları

Satın Alma

Hukuk & Uyum

Kurumsal İletişim

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon