Mersin Büyükşehir Belediyesinin iklim ve çevre temasıyla çocuklara çevre bilincini aşılamak için hayata geçirdiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde, ’Minik Mucitler Atölyesi’ açıldı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara kapılarını açan ’Minik Mucitler Atölyesi’nde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 grup ağırlanıyor. Anaokullarının randevu alarak geldiği merkezde minikler önce düzenekleri inceliyor, ardından atolyede inceledikleri düzeneğe uygun olarak çalışma gerçekleştiriyor. Minik Mucitler Atölyesi, hafta sonları ise bireysel katılımlar için kapılarını açık tutuyor.

“6 yaş öncesi çocuklarımızın da merkezden faydalanmasını istedik”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde, ’Minik Mucitler Atölyesi’ okul öncesi öğretmeni Melisa Yıldırım, “Bilim Merkezine başladığımız zaman 6 yaş sınırımız vardı. Biz bu atölyeyle birlikte hem 6 yaşından küçük çocuklarımızı da buradan koparmamak adına hem de içerideki düzeneklerle eş onların düzeylerinde atölyeler yaparak, onların da çevre bilincinden kopuk olmamasını hedefliyoruz” dedi.

Öğrencilerin ilk olarak mini alan turu yaptığını, ardından alanda gördüklerine ilişkin bir atölye çalışması yaptıklarını aktaran Yıldırım, “Bu haftaki temamız çevre ve çevre kirliliği. Girişte çevre kirliliği ile ilgili düzenek gördüler. Sonrasında atölyemizde lego çalışması yaparak hem yeteneklerini destekleyecek hem de çevre kirliliğine bir çözüm olacak tasarımlar istedik. Temalarımız, içerideki düzeneklere paralel olarak değişmekte. İçerideki düzeneklerin konuları bu yaş grubuna biraz daha soyut kaldığı için o düzeneklerin konularına paralel, burada daha somut ve eğlenceli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Minik mucitler çevre için iş başında

Minik mucitlerden Defne Oral, düzeneklerde gördüklerini anlatarak, “İlk önce dünyayı gördük. Her şey çok temizdi. Sonra biraz kötü ve daha da kötü oldu. Su düzeneğini gördük. İlk önce su temizdi, sonra kirlenmeye başladı” ifadelerini kullandı. Atölyede de yaptıklarını anlatan Oral, “Çevre kirliliği için makine yaptım. Bu, hem dünyayı suluyor hem de çok güzel kokular yayıyor. İnsanlar dünyamızı kirletmesin. Işıkları da çok açık bırakmasınlar” dedi.

5 yaşındaki Çınar Kaya ise merkezdeki ziyaretinde çevre kirliliği düzeneğini gördükten sonra, çevre kirliliğini engellemek için lego atölyesinde hayalindeki tasarımı yaptı. Kaya, geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmayı göstererek, “Çevre kirliliği düzeneğini gördüm. İnsanlar yere çöp atmasın, çevreyi kirletmesinler” diye konuştu.