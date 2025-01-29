Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere yönelik düzenlenen ’Kış Okulu’ programı sürüyor. Cocukların tatilde kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlenen program, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de çeşitli alanlarda bilgi edinmesini sağlıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen Kış Okulu programı, çocuklara fen bilimleri, deniz canlıları, astronomi, iklim ve çevre temalı deney düzenekleri ile çevre bilincini aşılamayı amaçlıyor. Katılımcı çocuklar, eğitimler sayesinde hem eğleniyor, hem de çevre konularında önemli bilgiler ediniyor. Yoğun katılımın olduğu atölyelerde çocuklar, bilim ve teknolojiyle tanışıyor. 7 grubun olduğu Kış Okulu, yarıyıl tatili boyunca farklı yaş gruplarına yönelik olarak devam edecek.

Öte yandan Mercan Bilim Merkezi’ndeki çeşitli atölyeler ise sürüyor. Minikler Atölyesi’nde 4, 5 ve 6 yaş grubu çocuklar, ebeveynleriyle birlikte her hafta farklı temalarla hazırlanan farkındalık etkinliklerinde yer alırken, 9-14 yaş grubu çocuklar, Robotik Kodlama Atölyesi’nde, 3D modelleme ve baskı gibi alanlarda becerilerini geliştiriyor.

"Kış Okulu yeni denediğimiz bir yöntem"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde şef olarak görev yapan Duygu Ezici, çocukların vakitlerini eğlenerek ve öğrenerek geçirmeleri için güzel bir program hazırladıklarını belirterek, "Gerçekten güzel ve katılımı yoğun bir program oldu. Kış Okulu yeni denediğimiz bir yöntem. İki hafta boyunca çocuklarımız haftada 2 kere gelerek bütün atölyelerimizi deneyimliyorlar" dedi.

Mercan Bilim Merkezi’ndeki diğer atölyelerinde yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Ezici, "Günlük atölyelerimiz olan Robotik Kodlama Atölyesi ve Minikler Atölyesi devam ediyor. Çocuklarımız yarıyıl tatilinde Robotik Kodlama Atölyesi’nde, üç boyutlu modelleme ve baskıyı öğreniyor. Minikler Atölyemizde de her atığın bir çöp olmadığını öğretiyoruz" diye konuştu.

Ezici, merkez gelebilmek için Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden veya randevu.mersinbilimmerkezi.com üzerinden randevu alınabildiğini sözlerine ekledi.