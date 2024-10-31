Mersin Büyükşehir Belediyesinin iklim ve çevre bilincinin artırılması amacıyla hizmete sunduğu Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi 1. yaşını kutladı. Cumhuriyet’in 100. yılında açılan ve birinci yılına özel ’1. Mersin Bilim Şenliği’ düzenlenen merkez, 100 bininci misafirini de ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinin iklim ve çevre bilincinin artırılması amacıyla açtığı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi 1. yaşını etkinliklerle kutladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi koordinesinde merkezin 1. yılına özel Mercan Bilim Şenliği düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından pasta kesim töreni gerçekleşti. Merkezin kısa süre önce duyurduğu ve okulların katılım sağladığı ’İklim Değişikliğine Hayal Dünyan ile Dur De’ ve ’Hayalindeki Uzay’ temalarında gerçekleştirilen resim yarışmasının ödülleri sahiplerine verildi. Etkinlikte, sahne ve robot şovlarıyla çocuklar atölyelere eğlenceli giriş yaptı. Öğrenciler Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin dışında kurulan alanda; güneş gözlemi, mikroskop ile mikroplastik ve protozoa incelemesi, VR gözlük, yanardağ deneyi, WEX robot sergisi, 3D kalem etkinlikleri, STEM, Ben Maker ile ahşap şekillendirme, şişen balon deneyi, rüzgar gülü yapımı gibi birbirinden farklı iklim ve çevre temalı atölyelere katıldı.

"100 bininci misafiri de ağırladık"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, çocuklara Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni gezmeleri yönünde tavsiyede bulunarak "Bilim merkezinin, deneylerin, gözlem evlerinin tadını çıkarın" dedi.

Merkezin koordinatörü Duygu Ezici de 1. yılını kutladıkları 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde aynı zamanda 100 bininci misafiri de ağırladıklarını söyledi. Ezici, "Projemizin karşılığını aldığı dolu dolu bir yıl geçirdik. Bugün, iç etkinliklerimizi dışarıya taşıdığımız bir gün. Deneylerimizi çocuklara dışarıda deneyimletiyoruz. Yanardağ deneyleri, VR gözlüklerimiz, 3D kalemlerimiz ve benzeri birçok deneyimiz var. Hem açılış yıl dönümümüz, hem de 100 bin misafir sayısına ulaşmamız vesilesiyle bir de pasta kestik" diye konuştu.