Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvanların sulama ihtiyacının karşılanabilmesi içi güneş enerjili sondaj kuyusu vuruldu.

Gölbaşı ilçesi İnekli (Yeşilyurt) köyünde yer alan 850 dekarlık mera alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce güneş enerjili sondaj çalışması yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan sondaj kuyusuyla merada otlayan yaklaşık bin büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Hem otlatılan büyük ve küçükbaş hayvanların yanı sıra yabani hayvanlarında içme suyunun karşılanmasından dolayı hayvancılıkla uğraşan kişilerin daha fazla rahat etmesi ve hayvancılığa teşvik edilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapılan çalışma ile meranın otlatma kapasitesinin arttırılması ve çiftçilerin daha karlı bir şekilde hayvancılık yapması planlanıyor.