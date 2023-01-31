Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte özellikle merkeze uzak mahallelerde olumsuzluk yaşanmaması adına kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte özellikle merkeze uzak mahallelerde olumsuzluk yaşanmaması adına kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışlarıyla birlikte ilçe, yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağan karın ulaşımda aksamalara neden olmaması adına uzak mahalleler başta olmak üzere çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında gece boyunca çalışma yürüttü. Özellikle yoğun kar yağışlarının olduğu Yatağan, Erenkaya, Kayadibi, Botsa, Sefaköy ve Dere Mahalle yolları ile Sefaköy - Kızılören Mahalleleri arasındaki ulaşım akslarında yolların kapanmaması için yoğun bir kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüten ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçti.

“Yeter ki bereket yağsın biz gece gündüz çalışmaya razıyız”

Kar yağışının ilçe merkezinde ve mahallelerinde etkili olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı her sonbaharda tamamlıyor ve kışa bu hazırlıkların verdiği güvenle giriyoruz. Bunlara ilaveten meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate alarak bu kar yağışları için ekiplerimiz, kırmızı alarmda hazırlıklı beklediler ve yağışlar başlar başlamaz müdahalelerine başladılar. Bu hızlı müdahalenin sonunda özellikle merkeze uzak hiçbir mahallemiz ulaşımda bir sorun yaşamadı, herhangi bir aksamaya sebep olmadı. Ama yine de tüm sürücülerimizden dikkatli olmalarını, kontrollü araç kullanmalarını, uyarıları dikkate almalarını ve tüm önlemlerini maksimum derecede almalarını istirham ediyorum. Çünkü onların sağlıkları bizim önceliğimizdir. Kara, yağmura bu yıl hasret kalmıştık. Bu hasreti dindiren beyaz bereket yeter ki yağsın. Biz elimizden gelenin fazlasını yapar, hemşehrilerimizin bir sıkıntı yaşamasına engel olmaya çalışırız ” dedi.