Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin örnek eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çerçevesinde gerçekleştirilen “Bilim Kurdu Dergisi Yarışması”nda final heyecanı yaşandı. Ortaokul öğrencilerinin Bilim Kurdu Dergisi içeriğinden oluşturulan sorularla hazırlanan yarışmanın finalinde 5 okul kıyasıya yarıştı.

Meram ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, MEGA Bilim Kurdu Dergisi yarışmasının finalinde kıyasıya mücadele etti. Meram Belediyesi MEGA Projesi çerçevesinde, Bilim Kurdu Dergisi’ndeki içeriklerin konu alındığı yarışmalar ilk olarak ilçede bulunan ortaokullar arasında online olarak gerçekleştirildi. Eleme sınavlarında başarılı olan 5 ortaokul, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde şampiyonluk için yarıştı. Hem yarışmacılara hem izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan finale, Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu, İsmail-Adile Avcan Ortaokulu, Zafer Ortaokulu, Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Kıyasıya geçen final sonunda Vali Çetinkaya Ortaokulu birinci olurken, Necip Fazıl İHO ikinciliği ve Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu ise üçüncülüğü göğüsledi. Öğrencilerin final heyecanına Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit de ortak oldu. Yarışmalar sonunda Meram Belediyesi tarafından birinci olanlara tablet, ikinci olan öğrencilere akıllı saat, üçüncülere bluetooth kulaklık, dördüncülere ses bombası, beşincilere ise kelime üretme oyunu hediye edildi.

“MEGA her yönüyle takdire şayan bir proje”

Birinci olan Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu öğrencilerine hediyesini veren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, çocuklara bilimi sevdiren, merak uyandıran Bilim Kurdu Dergisi dağıtımı ve yarışması için Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Meram Belediyesinin öncelikle Bilim Kurdu dergisiyle çocukların eğitimine destek verdiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, “Hedefleri itibariyle çok önemli gördüğümüz bir organizasyon gerçekleştirildi. Derginin dağıtımından öğrencilerimize hazırlanan hediyelere kadar her yönüyle takdire şayan bir proje. Sadece yarışmada derece alan okullarımızı değil, bu yarışmaya katılan her okulu, öğrencilerimizi, öğrencilerimizi hazırlayan öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Akademik başarının yanı sıra ahlaki değerler de ön planda tutuluyor”

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ise MEGA ile her yaş grubundan öğrenciye ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmesi adına Meram Belediyesi olarak gereken desteği her zaman verdik, vermeye de devam ediyoruz. Meram Gelişim Akademisi ile akademik başarının yanı sıra ahlaki değerleri de ön planda tutuyoruz. Bilim Kurdu Dergisi yarışmalarına katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren okullarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından final yarışması sonucu dereceye giren okulların öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.