Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2024 yılının da Meram için çok bereketli geçtiğini belirterek, “Önümüzdeki yıl da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek, insana dokunan projelerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz” dedi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2025 hizmet programı toplantılarına başladı. Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Tesisler, Park ve Bahçeler, Tarım, Veterinerlik ve Mali Hizmetler Müdürlüklerinin çalışmalarının masaya yatırıldığı ilk toplantıda, Meram’ın bu alanlarda 2024 yılında yaptığı çalışmalar değerlendirildi ve 2025 yılının ihtiyaçlarına yönelik planlamalar ele alındı.

2025 yılı hizmet programına son şekli verildi

Toplantı öncesi konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlara her zaman daha iyi hizmet sunma hedefine yönelik gayretlerini bir kez daha vurguladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla geçen yılın Meram için büyük bir değişim ve gelişim yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, “Etkin, koordineli, planlı ve program dahilinde ortaya konan çalışmalar sayesinde kazanan yine Meram oldu. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle Meram’ın çehresi değişti. 2025 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecek, Meram’a ve insanımıza dokunan projeler üreterek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Her yeni yıl daha büyük hedeflerle hemşehrilerimizin karşısındayız”

Yakalanan tüm başarılarda ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Başkan Kavuş, bugüne kadar ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine teşekkür etti. Aynı özveriyle birlikte çalışarak, Meram’ı daha güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını belirten Başkan Kavuş, “İnsanımıza ve ilçemize olan hizmet aşkımızla Meram’ı daha da ileriye taşıyacağız. 2025 için yeni ve daha büyük hedefler koyarak, hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Hedefimiz her zaman hemşehrilerimizin mutluluğu ve refahı olacak” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Meram Belediyesi 2025 yılı hizmet programı toplantısına geçildi. Toplantıda hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için ekibiyle değerlendirmelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, her birimin önerilerini de dikkatle dinleyerek not aldı.