Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, gerçekleştirilen tanıtım programı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Meram Belediyesi, NEÜ ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın detayları düzenlenen tanıtım programı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulmuş Türkiye’deki ilk ve tek merkez olan DOSD Meram’ın tanıtım programı Konya’nın siyaset, STK, medya ve iş dünyasını buluşturdu. Projeye öncülük eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı konuşmada, kadim şehir Konya’da DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktıklarını ifade etti. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD’un belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulmuş ve eğitim modeliyle de Türkiye’deki ilk ve tek merkez olacağını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için kurduğumuz DOSD Meram ile down sendromlu özel bireylerin fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Eğitimlerle down sendromlu bireylerin hayatları kolaylaşacak”

Durunday Mahallesi’nde kurulacak merkezin 8 bin 835 metrekare arsa alanı içerisinde, eğitim birimleri, sosyal tesis, idari birimler, rehabilitasyon uygulama alanı dahil bin 340 metrekare kapalı alana ve 5 bin metrekare yeşil alana sahip olacağını kaydeden Başkan Kavuş, “Merkezimizde 6 bireysel eğitim sınıfı ve 2 grup eğitim sınıfı olacak. Bireysel sınıflarımızda haftada 240 saat eğitim, grup sınıflarımızda ise haftada 192 saat eğitim imkanı sağlanacak ve binamızda spor atölyemiz, fizik tedavi merkezimiz ile konaklama alanlarımız yer alacak. Down sendromlu bireylerimize kapalı ve açık alanlarda sunacağımız uygulamalı eğitimlerimiz sayesinde bu özel çocuklarımızın dil ve motor becerilerini kıymetli uzmanlarımızın özgün programlarıyla geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş’un ardından down sendromlu bireyler ve aileleri adına konuşma yapan Konya Down Sendromluları Derneği Başkanı Hakkı Kutlu da merkezin her türlü ihtiyaca yanıt vermeye hazır bir tesis olarak planlandığına dikkat çekti. Down sendromlu çocuklar ve aileleri olarak bu merkezle birlikte dostluğu müşahhas bir şekilde yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD’un startının 1,5 yıl önce verildiğinin altını çizen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, bu çatının down sendromlu çocuklara, bireylere ve onların fedakar ailelerine en güzel şekilde hizmet vermek için hazırlandığını kaydetti. Down sendromlu bireylerin, hayata karşı mücadelelerinde yanlarında durmak, eğitimlerine katkı sunmak, ailelerine destek vermek ve topluma dahil olmalarını sağlamak için hayata geçirilen merkezin yakın zamanda çalışmalarına başlayacağını belirten Munlafalıoğlu, merkezin şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin paydaşlarından ve derneğin kurucu üyelerinden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de milli eğitim camiası olarak engelli bireylerin eğitimleri noktasında sosyal bir duyarlılık gösterdiklerinin altını çizdi. Yiğit, "Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi profesyonel anlamda eğitim hizmeti vererek onların hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına ve etkin bir rol üstlenmelerine katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına “Tarihi noktada önemli bir günü müşahede ediyoruz” diyerek başlayan proje paydaşı NEÜ Rektörü ve derneğin kurucu üyelerinden Cem Zorlu Konya belediyelerinin sosyal projeleri ile Türkiye’de ses getiren başarılara imza attığına vurgu yaptı. Başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez 3 ilçenin pek çok sosyal alanda boşluk doldurduğunu kaydeden Rektör Zorlu, “Karatay Belediye’mizin Alzheimer Merkezi ve Selçuklu Belediyemizin SOBE hizmetlerinden sonra Meram Belediyesi’nin de başlattığı projeye destek vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversiteler sadece bilim üretilen bir merkez değil o bilimin sosyal hayata aktarma kanallarını açan önemli kuruluşlardır. Biz, bu noktada elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. DOSD Projesi de sadece maddi boyutu olan değil manevi boyutu olan bir projedir. Projeye rehberlik eden Meram Belediyesi’ne ve diğer paydaşlara teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dezavantajlı çocuklara ve bireylere sahip çıkılması, üst seviyede ihtiyaçlarının karşılanması ve istedikleri programların hazırlanmasının kendilerini hem sevindirdiğini hem de duygulandırdığını belirten Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan DOSD Projesi’nin bu yönüyle ulvi bir proje olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak şehri geliştirmek için büyük çaba ve gayret sarfettiklerini belirterek sözlerine başlayan derneğin kurucu üyelerinden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu çerçevede ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışının artık tüm dünyanın kabul ettiği bir slogan haline geldiğinin altını çizdi. Bu modelin birbiriyle rekabet eden değil ortak çözümler üreten kurumların önünü açtığını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, Karatay’da bulunan Alzheimer ve Selçuklu’da bulunan SOBE’den sonra Meram’da da Down Sendromlular Yaşam Destek Merkezi’nin açılmasının bu modelin en güzel örneği olduğunu söyledi.

“DOSD Konya’nın en anlamlı ve en güzel markalarından biri olacak”

“İlçe belediyelerimizin her ne kadar sınırları ayrı olsa da Konya’da birlikte yaşıyoruz” diyen Başkan Altay, “İlçe belediyelerimizin her alanda proje üretmelerinin yerine spesifik alanlarda Türkiye’ye örnek olacak işler yapması önemlidir. DOSD da şehrin yeni markalarından biri olacak. İnşallah bu merkez de çocuklarımız ve aileleri için önemli imkan sağlayacak. Aileleri bir araya getirerek sorunlarını konuşmaya ve birbirlerinin çözüm önerilerini dinleme fırsatı verecek. Büyük fedakarlıklarla kurulan merkezin hayata geçmesinde kurumlar arası dayanışma ve ilişkilerin önemi bir kez daha görülmüştür. Özellikle Konya Emniyet Müdürlüğü’müz ve Emniyet Müdürümüz Engin Dinç’in bu merkezin oluşmasındaki katkısı çok önemlidir ve kendisine özel bir teşekkürü borç bilirim. İnşallah bu merkez, bizi cennette karşılayacak bir müjde olacaktır. Sebep olan herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Konya’nın pek çok konuda olduğu gibi dezavantajlı gruplar ve engelli bireyler için yaptıklarıyla da Türkiye’ye örnek olduğunu belirten derneğin kurucu üyelerinden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise şehrin bu örnekliğini en çok deprem zamanında ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Down Sendromlular Yaşam Destek Merkezi’nin kurumlar arası protokolü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, NEÜ Rektörü Cem Zorlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu tarafından imzalandı. Programın sonunda down sendromlu özel bireylerle birlikte sahneye çıkan protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirirken renkli görüntüler yaşandı.

Tanıtım programına AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK başkanları, Down Sendromlu bireyler ve aileleri katıldı.