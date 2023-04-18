Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede öğrenim gören ve başvuruda bulunan 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini 19 Nisan Çarşamba günü hesaplarına yatırıyor.

Meram’da eğitim görüp bu yıl YKS’ye girecek gençlerin başvuru ücretlerini karşılayacağını duyuran Meram Belediyesi, ücretleri 19 Nisan Çarşamba gübü hesaplara yatırıyor. Meram’a bağlı liselerde eğitim gören tüm 12. sınıf öğrencilerinin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav başvuru ücretlerinin Meram Belediyesi tarafından karşılanacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Kavuş, başvuruda bulunan tüm öğrencilerin başvuru ücretlerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmış olacağını söyledi.

“Gençliğin yanındayız”

Tüm öğrenci veya ailelerinden hesaplarını kontrol etmelerini isteyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, desteğin 12. sınıfta okuyup bu yıl üniversite sınavına girecek gençleri ve onların ailelerini çok sevindirdiğini ve sevinçten daha fazlasını ise kendilerinin yaşadığını ifade etti. Meram Belediyesi olarak her zaman eğitimin, eğitim kurumlarının ve gençliğin yanında olduklarını belirten Başkan Kavuş, “2022-2023 eğitim yılına, ‘İlk Üniversitem ilk harçlığım’ sloganıyla, üniversite gençliğine verdiğimiz destekle başlamıştık. Meramlı öğrencilerimize bin liralık eğitim desteği verdik. İlk harçlıkları bizden olmuştu. Şimdi de 12. Sınıf öğrencilerine sınav ücreti desteği ile öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olduk” dedi.

“19 Nisan çarşamba günü hesaplarda”

Öğrencilere verilen YKS desteği hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Kavuş, “Meram’daki liselerimizde öğrenim gören ve bu yıl TYT, AYT ve Yabancı Dil Testine girecek öğrencilerimiz arasından başvuruda bulunanların sınav ücretlerini biz karşıladık. Ücretler hesaplara 19 Nisan Çarşamba günü yatıyor ve tüm öğrencilerimiz bayram öncesi ücretlerini almış olacaklar. Toplamda ise bin 702 öğrencimiz YKS desteğinden faydalanacak. En büyük umudumuz gençlerdir, gençliktedir. Onların hayatlarına ne denli fazla dokunabilirsek kendimizi mutlu sayıyoruz. Girecekleri sınavlarda her birine başarılar diliyor, hayallerine kavuşmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.