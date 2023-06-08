Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, iç dizaynı belediyenin kendi atölyelerinde gerçekleştirilen 2 taziye aracını daha filosuna dahil ediyor.

Meram Belediyesi, iç dizaynını kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği 2 taziye aracını daha ilçede yaşayan vatandaşların hizmetine sunuyor. Yeni araçlarla birlikte toplam sayısı 6’ya ulaşacak taziye araçları, Meram’da yakınlarını kaybeden acılı ailelerin taziyeleri kabul etmesi için hizmet verecek.

“Yeni araçlarımız Meramımıza hayırlı olsun”

Taziye araçlarının vatandaşların acılı günlerinde hizmet verdiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu alanda bir açık yaşanmaması adına son 4 yılda 4 taziye aracını daha hizmete sunmuş olacaklarını hatırlattı. Başkan Kavuş, “Araçlar, vatandaşlarımızın yazın sıcaktan kışın soğuktan koruyarak taziye ziyaretlerini kolaylaştırıyor. Bu sebeple ihtiyaç hasıl olduğunda bir eksiklik yaşanmaması adına sayısını sürekli artırıyoruz. Göreve başladığımızda 2 olan sayıyı ilk önce 4’e şimdi de 6’ya çıkarıyoruz. Hemşerilerimizin taziye aracı talebi olduğunda daha detaylı bir şekilde bu hizmetimizi sürdüreceğiz. İki yeni taziye aracımızın daha Meramımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Meram sosyal belediyecilikte bir marka haline geldi”

Meram Belediyesi’nin sosyal belediyecilikte öncü ve örnek projeler ortaya koyduğunun altını çizen Başkan Kavuş, belediye olarak hemşerilerinin en sevinçli gününden en hüzünlü anlarına kadar her aşamada, onların hayatlarını kolaylaştıracak, yanlarında olacak değerli projeler ürettiklerini söyleyerek, “Bugüne kadar her zaman insanımızın yanında olmayı, onları olabildiğince yalnız bırakmamayı bir hizmet düsturu olarak benimsedik. Mutluluklarını ve acılarını paylaştık. İhtiyaç duyulan pek çok alanda varsa bir eksiklik onu tamamladık. Taziye araçlarımız da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Sadece otobüslerle değil taziye çadırlarımız, cenaze yıkama aracı hizmeti, çay ikramı, masa, sandalye hizmetlerimizle hemşerilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.