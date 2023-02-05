Konya’nın merkez Meram İlçesinde “Tantavi’de Kış Akşamları” etkinlikleri çerçevesinde Yazar Yusuf Kaplan “Gençlik ve Medeniyet” söyleşisi gerçekleştirdi.

Konya’nın merkez Meram İlçesinde “Tantavi’de Kış Akşamları” etkinlikleri çerçevesinde Yazar Yusuf Kaplan “Gençlik ve Medeniyet” söyleşisi gerçekleştirdi.

Yazar Yusuf Kaplan farklı isimleri ağırlayan ‘Tantavi’de Kış Akşamları’ etkinliklerinin konuğu oldu. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da gençlerle birlikte dinleyiciler arasında yerini aldı.

"Geleceği ancak asırlık düşünerek inşa edebiliriz’’

Söyleşisinin önemli bölümünde ideal gençlik, gelecek ve medeniyet tasavvurundan bahseden Kaplan, bunun için bu ülkenin insanlarının ve bütün Müslümanların altında toplanabileceği bir gök kubbenin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Müslümanların bunu daha önce Buhara’da, Nişabur’da, Semerkand’ta ve Bağdat’ta başardığını ifade eden Kaplan, “Biz öncelikle şuna karar vermeliyiz; günübirlik mi düşüneceğiz yoksa asırlık mı? Ne olursa olsun asırlık düşündüğümüz zaman asırları şekillendirebiliriz. Geleceği şekillendirebiliriz. Günübirlik düşünürsek sadece günü kurtarırız. Geleceği inşa edemeyiz. Bizim geleceği kurmamız lazım. Geleceği kurmak için de asırlık düşünmemiz gerek’’ diye konuştu.

"Batı bizi nereden vuracağını biliyor’’

Batıdaki oryantalistlerin hedef haline getirdikleri üç sorunları olduğunun da altını çizen Kaplan, “Birincisi Gazali’yi vurmaya çalışıyorlar. İkincisi Osmanlıyı unutturmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü de Hazreti Peygamber’in konumunu sarsmaya çalışıyorlar. Sünneti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Buradaki ortak noktaya dikkat edin. Gazali de Osmanlı da Hazreti Peygamber de kurucudur. Batı nereden vuracağını biliyor. ‘Gazali akla darbe vurdu. İslam düşüncesi 12. 13. yüzyıldan itibaren durdu’ diyorlar. Ama esasında Gazali bin yılı kurdu. Gazali bugün bile bize çok ciddi bir şeyler söylüyor. O ehli sünnet omurgayı kuran isimdir. Onun çeyrek asırda kurduğu ehli sünnet omurga insanlık tarihinin bin yıllık insanlık tarihini yapan bir medeniyet atılımının kaynağıdır” dedi.

Programın sonundan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yazar Kaplan’a Meram tarihine dair yayınları hediye ederken, Tantavi’de Kış Akşamları etkinliklerine değer katan ‘Gençlik ve Medeniyet’ söyleşisi için kendisine teşekkür etti.