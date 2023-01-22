Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen “Tantavi’de Kış Akşamları” çerçevesinde Ahmed Şahin ile Meşk isimli musiki dinletisi sahne aldı. Osmanlı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen konserde birbirinden değerli bestekarların eserlerini seslendiren sanatçılar, katılımcılara eşsiz güzellikte bir akşam yaşattı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen “Tantavi’de Kış Akşamları” çerçevesinde Ahmed Şahin ile Meşk isimli musiki dinletisi sahne aldı. Osmanlı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen konserde birbirinden değerli bestekarların eserlerini seslendiren sanatçılar, katılımcılara eşsiz güzellikte bir akşam yaşattı.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen “Tantavi’de Kış Akşamları” programları, Meram ve Konya’nın kültür ve sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde tasavvuf müziği sanatçısı Ahmed Şahin ve ekibi sahne aldı. “Osmanlı Haftası” dolayısıyla gerçekleştirilen programa AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, TİMAV Başkanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreteri Abdullah Ecevit Öksüz, Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Birbirinden değerli bestekarların eserlerini seslendiren grup, salondakilere renkli bir akşam yaşattı.

“Osmanlı Haftası’nda çok değerli bir konser”

Program sonunda konuşan AK Parti Konya Miletvekili Ahmet Sorgun, sergiledikleri eserlerle tüm katılımcılara güzel bir akşam yaşatan Ahmed Şahin ve ekibine teşekkür ederek, “Osmanlı Haftası’nda çok değerli bir konser oldu. Batılı bir tarihçi ‘Osmanlı yıkılmış bir medeniyet değil, durdurulmuş bir medeniyettir’ diyor. Ülkeler askerlerle ordularla fethedilir ancak sanatla, tarihle, mimariyle yaşatılır. Güzide eserleri seslendiren üstatların ağızlarına sağlık. Böylesine güzel bir programı organize eden Meram Belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Meram’da kış akşamları hiç olmadığı kadar renkli yaşanıyor”

“Tantavi Kış Akşamları” programı çerçevesinde gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel etkinlikler sayesinde Meram’da kış akşamlarının hiç olmadığı kadar renkli geçtiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Gedavet Sesler Topluluğu’nun ardından Ahmed Şahin ve arkadaşlarının sahne aldığı konsere gelen sanatseverlerin güzel bir akşam daha yaşadıklarını belirterek, “Konsere teşrif ederek sanatsever hemşehrilerimize güzel bir dinleti sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Seslendirdikleri parçalarla adeta misafirlerin kulaklarının ve yüreklerinin pasını sildi. Konserin ‘Osmanlı Haftası’ içinde gerçekleştirilmiş olması da oldukça manidardır. Bizi biz yapan ve bize ait olan sanatların yaşatılması, sevdirilmesi ve geleceğe aktarılması adına değerli pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu noktada çaba sarf eden sanatçılarımıza da destek veriyor, bu noktada yaşanılan açığı kapatmak adına da sorumluluk alıyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görüyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş, “Tantavi’de Kış Akşamları” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere tüm Konyalıları davet etti.