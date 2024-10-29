Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin dev dönüşüm projesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Suriçi Çarşısı’nda yapımı tamamlanan ilk etap iş yerlerinin ihalesi 6 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Meram Belediyesi, Suriçi Çarşısındaki iş yerleri ve ofislerin satışı için ihaleye çıkıyor. Sahip olduğu tarihi dokusu, merkezi konumu ve ticari potansiyeliyle şehrin en yeni ve en gözde mekanlarından biri olacak Suriçi Çarşısının ofis ve iş yerlerinin ihalesi 6 Kasım 2024 Çarşamba günü Meram Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

Suriçi Çarşısı ofis ve iş yerleri sahiplerini bekliyor

Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilgilenenlerin ihale tarihleri ve şartlarını meram.bel.tr adresinden öğrenebilecekleri belirtildi. Açıklamada, “Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, belediyenin ihale şartnamesinde açıkça belirtilmiş durumdadır. İhaleye katılım şartlarını yerine getiremeyenlerin, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunamayanların ve belirlenen geçici teminat bedelini yatırmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Meram Belediyesi’nin web sitesininin yanı sıra 444 3 042 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler” denildi.

“Suriçi Çarşısı yatırımcılarımıza ve girişimcilerimize bir daha kolay kolay yakalayamayacakları cazip bir fırsat sunuyor”

Tarihi dokusu, ticari potansiyeli ile öne çıkan Suriçi Çarşısında bulunan iş yeri, ofis ve mağazaların yatırımcılar ve girişimciler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birikimlerini karlı bir yatırıma dönüştürmek isteyenleri bu fırsatı değerlendirmeye davet etti. Yakın zaman önce lansmanı yapılan Suriçi Çarşısı’nın şehrin ve Meram’ın en değerli yatırımlarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Suriçi Çarşımız, şehrin turizm destinasyonlarına çok yakın ve Bedesten Çarşısı gibi ticari hareketliliği çok yüksek bir bölge ile iç içe. Gerek konumu ile gerekse kullanışlı iş yerleriyle sadece geleceğin değil bugünün de gözde iş yerleri olacak çarşımızın ihalesine tüm yatırımcıları davet ediyor, bu fırsatı değerlendirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.