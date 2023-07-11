Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Srebrenitsa katliamının yıldönümünde sergi açıldı.

11 Temmuz 1995’te, Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun şehit edildiği Srebrenitsa soykırımını unutmamak ve unutturmamak adına Meram Belediyesi ve Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği KONFAD ile birlikte sergi düzenledi. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sergide, Bosna’da gerçekleştirilen Marş Mira’dan (Barış Yürüyüşü) kareler fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın’ın objektifinden yansıyor.

“Fotoğrafları ağlayarak çektim”

Sergide yer alan fotoğraflar ve Bosnalıların acıları hakkında bilgi veren Hakan Aydın, “Bu fotoğraflarla bir kişide dahi farkındalık oluşturabilirsem ne mutlu bana. 20-25 yıl sonra çocuğunun tabutuna sarılan annenin fotoğrafını çekmek çok zordu. Özellikle son günkü fotoğrafları ağlayarak çektim. Ama unutmamak ve unutturmamak için çekmeye mecburdum” dedi.

KONFAD Başkanı Erkan Mumcu da, hem sanatçıya hem sergiye ev sahipliği yapan Meram Belediyesine hem de hassasiyetlerinden dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.

“Katliamın derin acıları tarifsiz ve ilk günkü kadar taze”

Srebsenitza katliamını unutmamak adına düzenledikleri serginin kendileri için fazlasıyla hüzünlü, derin ve anlamlı olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, katliamın acısının tüm yüreklerde hala ilk günkü gibi taze olduğuna vurgu yaptı. Srebrenitsa katliamında şehit olan tüm Bosnalıları rahmetle yad eden Başkan Kavuş, “Annelerin gözyaşları hala yüreklerimizi yakıyor. Yetimlerin çığlıkları hala kulaklarımızda. Biz Bosna ile kardeşten öteyiz. Ayrı bedenler taşıyoruz belki ama aynı kişiyiz, aynı canız. Bu tarih boyunca hep böyle oldu. Onların ayağına bir diken batsa acısını biz buradan duyarız. Aliya İzzetbegoviç’in bize emaneti olan bu insanların yaşadığı acılar bizler için bugün bile tarifsiz. Bu sergi ile aynı acıları bir kez daha yaşıyoruz. Kardeşlerimizin acısına ortak olmak ve çocuklarına gerçekleri göstermek isteyen hemşerilerimiz 14 temmuza kadar bu sergiyi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edebilirler. Sergide eserleri sergilenen Hakan Aydın’a ve sergiye destek veren KONFAD’a hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Kavuş’un konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleşti. Ziyaretçiler, sanatçı Hakan Aydın’ın eşliğinde sergiyi gezerek fotoğraflar, Marş Mira yürüyüşü ve katliam hakkında bilgi aldı. Serginin açılışına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sanatçı Hakan Aydın, Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı Erkan Mumcu ve vatandaşlar katıldı.