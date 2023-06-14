Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan bazı beslenme odaklarında, mamaların zaman ayarlı olarak doldurulmasını sağlayan otomatik bir sisteme geçti.

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme odaklarında yeni bir sisteme geçiyor. Mama kaplarını otomatik olarak dolduracak sistem ile kedi ve köpekler artık mama eksikliği yaşamayacak. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu 4 ayrı bölgede denemelerine başlanan sistem ile mama kapları boşaldığında zamanlama ayarları ile otomatik olarak yeniden dolduruluyor. Beslenme odaklarının mobil olarak uzaktan takip edilebilmesini de sağlayan sistem elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyor.

“Sistem, dostlarımızın aç susuz kalmasının önüne geçecek”

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sistem ilk olarak ilçenin 4 ayrı noktasında uygulanmaya başladı. Köpekler için Kozağaç Parkı ve Dutlu Millet Bahçesi, kediler içinse Evliya Çelebi ve Mamuriye Parkları pilot bölgeler olarak seçildi. Burada bulunan beslenme odaklarının boş kalmamasını sağlayacak sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir Meram hedefimizden can dostlarımız olan sokak hayvanları da nasibini alıyor. Onların da hayat standardını yükseltecek şekilde bir hizmet planlaması yürütüyoruz. İşte uygulamaya koyduğumuz bu sistem de hizmet anlayışımızın bir parçası” dedi.

“Sokak hayvanlarının da bize emanet olduğu düşüncesindeyiz”

Otomatik mama doldurma sisteminin yanı sıra ilçenin çeşitli bölgelerine 10 büyük kedi evi daha yerleştirdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Gönül ister ki tüm sokak hayvanlarının sahiplerinin yanında bir sıcak evi olsun. Ama bugünkü şartlarda bu mümkün değil. Biz belediye olarak bir taraftan sokakta yaşayan dostlarımıza olabildiğince iyi bakmaya ve sağlıklarıyla ilgilenmeye gayret gösterirken diğer taraftan da vatandaşlarımızın çekincelerini bertaraf etmeye çalışıyoruz. ‘Biz insanımız ve insanımızın refahından ne derece sorumluysak hayvanlarımızdan da aynı derecede sorumluyuz’ düşüncesinde olduk her zaman. Sistemden verim aldıkça sayısını artırma gayretinde olacağız” diye konuştu.