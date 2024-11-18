Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından kış aylarının zorlu hava şartlarında ulaşımı sık sık kapanan ve zaman zaman da tehlike arz eden Gödene Hanedan Caddesi ile Köyceğiz Kampüsü’nde trafik güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Rötar fıskiye ile solüsyon sistemi’ kışa hazır hale getirildi.

Meram Belediyesinin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucu hayata geçirdiği sistem ile buzlanmanın hızlı bir şekilde önüne geçiliyor. Yol kenarlarına ve refüjlere yerleştirilen fıskiyeler aracılığıyla püskürtülen özel solüsyon ile yolda buzlanmayı önleyen sistem, Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi ile Köyceğiz Mahallesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü’nün girişinde uygulanıyor. 2025 kış hazırlıklarını erken tamamlayan belediye ekipleri, buradaki sistemin kontrollerini ve denemelerini yaparak iki caddenin kış boyunca açık kalmasını sağlayacak miktarda solüsyon üretimini de gerçekleştirdi.

“Sistem, sağladığı büyük fayda ile Türkiye’ye örnek oldu”

Belediyenin uygulamaya koyduğu yeni fıskiye sistemi ile yollara özel bir solüsyon püskürterek buzlanma ve yolda kar birikmesini önlemeyi amaçladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sayede kış aylarında ulaşımı olumsuz etkileyen zaman zaman kapanan ve tehlike arz eden Hanedan Caddesi ve Köyceğiz Kampüsü girişinde ulaşımın büyük ölçüde rahatladığına dikkat çekti. Rötar fiskiye sistemiyle bu iki caddenin sürekli açık tutulduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Meram’da kış aylarında oluşan buzlanma ile birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ancak özellikle rampa olan bu iki caddede yoğun kar yağışlarında tüm çabalar yetersiz kalıyordu. Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde uygulamaya başladığımız bu sistem ile burada oluşacak ulaşım aksaklıklarını ve tehlikeleri minimuma indirirken, araç sürücüleri başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin daha güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağladık. Türkiye’de pek çok yerel yönetime örnek teşkil eden bu sistemin kış boyunca rahat bir şekilde çalışması adına şimdiden tüm kontrollerimizi ve sistemin testini yaptık. Solüsyon üretimimizi gerçekleştirerek, depolarımıza yerleştirdik. Bu yolları kullanan vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun, kış aylarında rahat bir ulaşım gerçekleştirecekler” diye konuştu.