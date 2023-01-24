Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Alpaslan ve Uluğbey mahallelerinde 1 milyon 415 bin metrekare alanda daha 18. madde çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başladı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Alpaslan ve Uluğbey mahallelerinde 1 milyon 415 bin metrekare alanda daha 18. madde çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başladı.

İlçe genelinde imar ve 18. madde çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi, Alpaslan ve Uluğbey mahallelerinde 142 hektar alanda daha imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başladı. Uygulamaya giren bin 116 adet Kadastro Parseli sonucunda üretilen 327 adet imar parselinin tapularını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş dağıttı. Temsili tapu teslim törenine hak sahibi vatandaşlarla birlikte Alpaslan Mahalle Muhtarı Feti Güleç ile Uluğbey Mahalle Muhtarı Mustafa Demir de katıldı.

“Modern bir Meram için bir engeli daha aştık”

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen tören öncesinde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sağlıklı bir şehirleşmenin başlangıcının imar uygulamaları olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kavuş, görevi devraldıkları günden bu yana geçen yaklaşık 4 yıllık süre zarfında, Meram’ın sağlıklı gelişiminin temelini ancak imar uygulamaları ve 18. madde çalışmalarıyla atabileceklerinin bilinciyle bu çalışmalara ayrı bir önem ve değer verdiklerini ifade etti. Kendilerinin de, sorunu kalmamış, modern ve müreffeh bir Meram yolunda bir engeli daha aşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kavuş, “İmarlı, altyapılı arsa ürettikçe Meram’ın sorunlarının büyük çoğunluğu da çözülecektir. Altyapı gereksinimlerinin karşılanmasında sıkıntı yaşayan mahallelerimiz sorunlarından kurtulacaktır” diye konuştu.

“Son 4 yılda yaklaşık 23 milyon metrekarelik bir alanda 18. madde çalışmalarını tamamladık”

İmar ve 18. madde uygulamaları noktasında Meram’da alınan önemli yolu sayılarla da ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Sadece 2022 yılında imar uygulaması yaptığımız toplam alan, 9 milyon 117 bin 932 metrekare, malik sayısı 2 bin 666 kişi, oluşturulan imar parsel sayısı ise 2 bin 934 oldu. Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz 18. madde uygulaması toplam alanı 22 milyon 842 bin 427 metrekare iken malik sayısı 19 bin 31 kişi, oluşturulan imar parsel sayısı da 5 bin 696 oldu. Bugün bizi bir araya getiren tapu merasiminde ise Alpaslan ve Uluğbey mahallelerinde 1 milyon 415 bin metrekarelik bir alanda tamamladığımız 18. madde çalışmaları neticesinde hak sahibi yaklaşık 2 bin 400 kişi tapularını almaya başlayacak. Uygulamaya bin 116 adet Kadastro Parseli girdi ve 327 adet İmar Parseli oluşturuldu. Bu parsellerde, mahallelerimizin ihtiyaç duyacağı dini tesislerden belediye hizmet alanlarına, konut ve ticari alanlardan, eğitim alanlarına, parklardan sağlık tesislerine, pazardan mezarlığa kadar her ayrıntı düşünülerek planlandı” dedi.

“Hemşehrilerimiz doğalgaz kullanabilsin diye hiçbir belediyenin almadığı bir riski aldık”

Sağlıklı bir şehirleşmenin ve hizmet alabilmenin yolunun imar uygulamaları ve 18. madde çalışmalarının tamamlanmasından geçtiğini ifade eden Başkan Kavuş, “18. madde çalışmaları tamamlandıktan sonra ruhsatlı evler yapılabilir, yollar açılabilir, doğalgaz hizmetine kavuşabilir. Bu bugün tapularını dağıtacağımız Alpaslan ve Uluğbey mahalleleri için ayrı bir önem taşıyor. Meram Belediyesi olarak henüz imar uygulamaları tamamlanmadığı süreçte doğalgaz konusunda hiçbir belediyenin almadığı bir riski alarak Alpaslan Mahallemiz gibi 5 mahallemizin doğalgaz kullanabilmesinin önünü açtık. Bu noktada elimizi, başımızı değil tüm vücudumuzu taşın altına koyduk. Çünkü sadece o mahallelerin değil, tüm Meram’ın havası bu yüzden tehlikeye giriyordu. Tabi bir de bu mahallelerde oturan yaşlı nüfus için kömür kullanımı eziyetti. Bunları ortadan kaldırmak için meclisimizin aldığı karar ile doğalgaz firmasının alt yapı yatırımı yapmasını sağladık. Bu süreçte ciddi bir efor sarf ettik. Bu mahallelere bir sözümüz vardı. Bu sözü yerine getirmek için ekibimiz gece gündüz demeden çalıştı. Böylece üstümüzden büyük bir yük kalktı. Tapularınız sizlere ve Meramımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Mustafa Kavuş, Alpaslan ve Uluğbey mahalle muhtarıyla birlikte törene katılanların tapularını teslim etti.