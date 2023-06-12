Kurban Bayramının yaklaşmasıyla Konya’nın merkez Meram ilçesinde, 2023 yılı kurbanlık satışları için yer tahsis işlemleri 13 Haziran Salı günü başlıyor.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Meram’da bayram hazırlıkları da hız kazandı. İlçede, 2023 yılı kurbanlık satışları için yer tahsis işlemleri 13 Haziran Salı günü başlıyor. Meram Belediyesi hizmet binasında bulunan Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilecek müracaatlar için satış yapacak esnafların kimlik ve kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Tahsisler, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak başvurular sonrasında müracaat sırasına göre belirlenecek. Bayram hazırlıklarının tamamlandığı Meram’da bir diğer taraftan da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. İlçenin kurbanlık satış noktası önceki yıllarda olduğu gibi Çomaklı Mahallesi’nde bulunan kurbanlık pazarı alanı, kesim yerleri ise Çomaklı Kurban Pazarı ve Kesimhane, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Kovanağzı Semt Pazarı, Gödene TOKİ Semt Pazarı, Harmancık Kapalı Semt Pazarı olarak belirlendi.

Meram’da kurbanlık satışları ise 23 Haziran Cuma günü başlayacak

Meram Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 23 Haziran Cuma günü başlayacak kurbanlık satışları için belirlenen alanın dışında kurbanlık hayvan satışına ve kesimine izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgeleri, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşımadığına dair Veteriner Hekim Raporu’nu giriş esnasında görevlilere göstermeleri gerekmektedir. Kurban satış yerinde kontrol amacıyla 24 saat hizmet veren Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız kurban alırken kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, görevli veteriner hekimlere muayene yaptırabileceklerdir” denildi.